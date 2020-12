Creatividad y cercanía, la estrategia de Massalin Particulares para superar la pandemia

La pandemia de Covid-19 fue un desafío inédito y disruptivo para las empresas. Hubo respuestas de todo tipo, pero quienes actuaron rápido y creativamente fueron los que lograron atravesar la tormenta con mayor éxito tanto para sus negocios, como para sus empleados.

Massalin Particulares, la afiliada argentina de Philip Morris Internacional, fue una de las compañías que tomó el toro por las astas desde el primer momento. Desde el viernes 13 de marzo, es decir una semana antes de que el gobierno nacional dictara el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tomó la decisión de comenzar con el teletrabajo de todos sus colaboradores con roles basados en oficinas. Además, solicitó a embarazadas y personas con enfermedades preexistentes que tampoco fuesen a trabajar.

Leandro Maggi, director de People & Culture de Massalin Particulares para el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) mostró su satisfacción con el trabajo realizado, "El teletrabajo es una tendencia que seguirá afianzándose. En Massalin Particulares, ya habíamos implementado el home office ilimitado para nuestros equipos de trabajo hace varios años, incluso diseñamos nuestros espacios de trabajo para tan solo un 70% de la población para incentivar el trabajo remoto. La pandemia vino a demostrar que, con objetivos y responsabilidades claras, confianza y comunicación, el teletrabajo puede funcionar y ser eficiente", dijo.

Cercanía con los empleados

Desde hace 10 años Massalin Particulares es uno de los 10 mejores empleadores del país según el ranking de la Revista Apertura. Y esto se notó de manera especial en este contexto tan particular. No sólo cumplió con la necesidad de proteger la salud de su personal, sino que buscó de manera continua que el trabajo remoto full time no fuera un problema y creó propuestas concretas para profundizar la cercanía con los empleados.

Entre las acciones realizadas se destacan el envío de todos los recursos que los empleados tenían en la oficina a sus hogares para un trabajo lo más cómodo posible, el envío de productos de las máquinas expendedoras de la oficina y beneficios en productos de dietética y verdulería orgánica.

Capacitación

El trabajo remoto planteó nuevos desafíos y la empresa decidió que la flexibilidad, la empatía y la práctica de escucha para saber las necesidades de los equipos sería la estrategia ideal. Por ello se llevaron adelante más de 17 Charlas de Wellbeing con aliados estratégicos sobre alimentación saludable, ejercicios en casa, cómo mejorar nuestro espacio de trabajo, taller de sueño y cuidado de niños, entre otros. Para reforzar el acompañamiento durante la pandemia, la compañía también implemento un programa de asistencia a los empleados (lifeworks) y sus familias que funciona 24 hs los 7 días de la semana, para atender temas relacionados con: Manejo de estrés, ansiedad y depresión, Consejo para manejar situaciones de trabajo y personales ligadas al Covid-19, resolver problemas y conflictos emocionales en el trabajo y en casa, Tratar dificultades en relación con amigos o pareja, e incluso manejar situaciones de duelo.

El regreso

Después de tener su fábrica parada por más de 50 días, volvió a producir en Merlo, Provincia de Buenos Aires, sus marcas de cigarrillos bajo un estricto protocolo, que fue modelo de muchas otras empresas. Con la colaboración del equipo de trabajo logró recomponer stocks en tiempo récord.

Según la directora de Manufactura de Massalin Particulares, Nadia Piskulic: "El día a día fue desafiante y hubo que ser muy flexibles para armar los equipos de trabajo, obviamente, sin contar con el personal de riesgo, y atendiendo a las necesidades de aislamiento en casos de sospecha de contagios o ante contacto estrecho con personas del entorno familiar que presentaran síntomas. Fueron meses en los que aprendimos mucho y salimos fortalecidos. El compromiso del equipo fue clave y hoy podemos estar orgullosos de cómo afrontamos este desafío".