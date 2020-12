Luciano Viglione: la sustentabilidad es un eje que nos guía a cada paso

Bayer es reconocida por su dedicación a la investigación y su trayectoria en innovación; y desde hace un tiempo invierte sus esfuerzos en ser cada día más sustentable. La sustentabilidad está en el ADN de Bayer, y es tan importante como la innovación para poder alcanzar la visión corporativa: Salud para todos, hambre para nadie.

La compañía adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU por lo que las metas de la empresa para el 2030 y el compromiso del equipo de liderazgo están alineados a estos objetivos: "Es tal la importancia, que ahora los bonos por desempeño del Directorio de Bayer no están solamente atados a variables económicas del negocio, sino también al avance en los objetivos de sustentabilidad que se propuso la compañía", revela Luciano Viglione, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer Cono Sur.

La actividad de Bayer está centrada en la salud, a través de sus reconocidos productos farmacéuticos, y también en la alimentación, mediante la agricultura, que en la Argentina tiene un papel principal. Por eso, Viglione hace hincapié en el trabajo que desarrollan hacia una agricultura más sostenible, aunque cuidando de no caer en maniqueísmos. Y define un nuevo paradigma, el de la "agricultura transparente".

¿De qué se trata el compromiso de la compañía hacia la sustentabilidad?

-Viglione explica que a nivel global se despliega un compromiso de "100, 100 y 100 millones". Por un lado, apoyar a 100 millones de pequeños productores de alimentos alrededor del mundo. El otro 100 es dar acceso a 100 millones de mujeres a sistemas de planificación familiar. Y finalmente, la otra meta es facilitar a 100 millones de consumidores el acceso medicamentos de venta libre que hoy no tienen posibilidad de acceder. Pero aparte, agrega, trabajan en los temas relacionados a la reducción de la huella ambiental y a mitigar el impacto del cambio climático; ya que así como la agricultura es responsable de muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero, es una de las pocas industrias que tiene la capacidad de capturar carbono en el suelo: la agricultura es parte de la solución.

-La pandemia actualizó el tema del cambio climático, por la necesidad de establecer políticas conjuntas.

-Exactamente. La emisión de gases de efecto invernadero debe reducirse y lo ideal es hacerlo sin afectar la actividad económica, más en estos tiempos de tantas restricciones por el Covid-19. Bayer, como empresa líder, no puede estar ajena a esto sino que asume el liderazgo respecto a este tema. Este es un proceso de toda la humanidad, de la cual las empresas son parte. Y como parte de esa responsabilidad, tiene la oportunidad de ser una de las empresas que encabece la transformación cultural y de producción respecto a los temas de cambio climático. Entonces hay un compromiso también muy fuerte en disminuir el impacto a través de la reducción de emisiones propias, de cambios de sistemas de energías, producción de energías renovables propias y compra de energías verdes. Analizar también a quién le compramos las energías y qué energías compramos. Calculamos reducir en un 40% o 42% las emisiones producto del uso de energías para las plantas a 2030. El otro objetivo que tenemos es reducir en un 30% el impacto que tiene el uso de nuestros productos, como agroquímicos. Todo esto se logra a través de nuevas moléculas, con semillas con más tecnología, que rinden más y requieren menos productos fitosanitarios para su crecimiento y de la digitalización y la ciencia de datos aplicada a la agricultura, que nos permite ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. En Bayer no vemos un antagonismo entre lo que llamamos la agroecología y la agricultura convencional. Al contrario, vemos sinergias para complementarse y potenciarse.

-En el tema agroquímicos, ¿cómo están trabajando esa compatibilidad?

-Es un trabajo que lleva tiempo. Hoy suena muy lindo y a todos nos encantaría, pero no se puede alimentar al mundo sólo con agroecología. Necesitamos trabajar juntos. Sirve como muestra de lo que se puede llegar a hacer en un futuro. Para nosotros, para que cualquier negocio sea sustentable, tiene que apuntalar los tres ejes: ser rentable, cuidar el medio ambiente y tener un impacto positivo en la sociedad. Por eso es necesario seguir con sistemas de agricultura tradicional. Mientras tanto, la ciencia hace los avances correspondientes. Soy un defensor de los ambientalistas y ONGs que buscan el cuestionamiento positivo. No cuando plantean agroecología o muerte. Porque es un maniqueísmo que en el mundo real no aporta, ni tiene sentido.

-¿Y cómo trabajan ustedes con las ONGs?

-A nivel global, Bayer constituyó un Consejo de Sustentabilidad integrado por expertos, para que nos vayan señalando el camino hacia dónde ir. También trabajamos fuerte con diferentes asociaciones sobre una manera más sustentable de la agricultura, cómo ir haciendo cultivos de protección, cómo preservar los suelos. Uno de nuestros proyectos para un futuro cercano -estamos en etapa de pruebas-, es cómo recompensar a productores que hagan recuperación de carbono.

-¿Cómo están posicionados Argentina y el Cono Sur en cuanto a las condiciones para avanzar hacia esas metas?

-En la Argentina, el principal negocio de Bayer es la agricultura. Entonces estamos trabajando mucho en la reducción del impacto ambiental. Bayer tiene 5 plantas muy grandes, entre ellas la mayor planta de procesamiento y producción de maíz a nivel mundial. Trabajamos en la reconversión de las plantas, el uso de paneles solares, y hasta el análisis de emisiones de flota propia para cambiar por vehículos que emitan cada vez menos. El foco está sobre todo en la reconversión energética, que es lo que más impacto tiene. Buscamos maneras de producir nuestra propia energía y reacondicionar los sistemas de uso de agua, para un menor consumo. Dado la importancia que tiene Argentina para la estrategia global de Bayer, nuestro desafío es grande.

-¿Y qué importancia tienen esos objetivos en las decisiones del día a día de la compañía?

-Cada vez que tomamos una decisión, es parte de nuestro trabajo cotidiano desde hace muchos años. Uno de nuestros focos está puesto en el consumidor y en las nuevas generaciones. Cuando hablamos de una agricultura sustentable, hablamos de una agricultura transparente, que puede mostrar justamente todo lo que hace y cómo lo hace. Y con esto vaya creciendo la confianza de toda la sociedad y, dentro de ella, de los consumidores, sobre lo que hacemos. El próximo paso es que el consumidor pueda tener todo un seguimiento, una trazabilidad de lo que compra para poder tomar decisiones más inteligentes. En esto tiene un rol clave la agricultura digital, la ciencia de datos aplicada a la agricultura, que nos permite ser mucho más eficientes en el uso de los recursos (incluyendo el tiempo de los productores) y mover toda la gran red que se encadena para el negocio agrícola.

Tecnología y uso de datos

Además del proyecto de preservación de bosques nativos en el Norte Argentino, Bayer cuenta con una empresa específica de ciencia de datos aplicada a la agricultura, nacida en Silicon Valley, que ya tiene un año en la Argentina: Field View.

A través del uso de las últimas tecnologías, herramientas digitales y análisis de datos esta plataforma busca ayudar a los productores a utilizar los recursos de manera más eficiente. Desde sensores, hasta satélites y sistemas de riego inteligentes, permiten alcanzar el máximo potencial, en tanto que Field View integra los datos sobre siembra, pulverización, cosecha, monitoreo, imágenes satelitales y suelo. Facilita la gestión del campo con beneficios concretos en ahorro de recursos y costos, además de aportar mejoras notorias en el rendimiento de los cultivos y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ajustando las dosis de los productos para protección de los cultivos.

Sin duda, la revolución digital está transformando la agricultura argentina, llevándola hacia un escalón más eficiente, más productivo y más sustentable.