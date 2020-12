Cristina Kirchner: "A los que tengan miedo de ser ministros que vayan a buscar otro laburo"

Cristina Kirchner volvió a compartir escenario con Alberto Fernández. Tras el acto en la ex ESMA de la semana pasada, esta vez fue el turno del Estadio Único de La Plata.

Allí la vicepresidenta, volvió a criticar la inacción de algunos funcionarios de la administración del Presidente.

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, lanzó en el final de su discurso de casi 20 minutos.

Y añadió: ″El lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”.

Cristina Kirchner formuló estas críticas flanqueada por el Presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En el escenario estaban, además, los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa.

En la platea armada en el campo estaba buena parte del gabinete nacional: el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá; el ministro de Vivienda Jorge Ferraresi; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, por citar algunos.

No es la primera crítica de la ex mandataria a la administración presidencial. En octubre, al cumplirse décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina se refirió a la situación de la economía como "agobiante" y apuntó contra un sector del Gabinete cuando afirmó que hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", describió en esa oportunidad.