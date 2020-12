Argentina buscará financiamiento por u$s 5000 millones de bancos multilaterales para 2021

Sin posibilidad de acceso a los mercados financieros internacionales, Argentina pretende conseguir u$s 5000 millones en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) para satisfacer sus necesidades financieras de 2021, en un año en el que el déficit fiscal primario que podría rondar 4,5% de su PBI el año que viene.

Los fondos se utilizarían para lograr la sostenibilidad fiscal, ya que el Ministerio de Economía prepara un plan macroeconómico plurianual para presentarlo a la aprobación del FMI, reportó la agencia Bloomberg. La pretensión del Gobierno es evitar pedir nuevos fondos al organismo que dirige Kristalina Georgieva, mientras negocia retrasar los pagos del programa fallido de la administración anterior.

Desde el Ministerio de Economía aclararon que no hay nada oficial y que son "viejas versiones remozadas". Según pudo saber El Cronista, el Gobierno tendría avanzadas las conversaciones por un programa de financiamiento por alrededor de u$s 1500 millones con uno de los bancos involucrados, mientras que la otra institución tiene previsto hasta el momento un crédito por u$s 1000 millones.

"Los planes están en las primeras etapas y el endeudamiento necesario es una aproximación que podría terminar dependiendo más o menos de variables como los ingresos del gobierno y las exportaciones", dijeron fuentes consultadas por la agencia de noticias norteamericana.

Los préstamos del BID a Argentina promediaron recientemente u$s 1360 millones por año y los del Banco Mundial, alrededor de u$s 1000 millones anuales, por lo que entre ambos suman menos de la mitad del financiamiento que Argentina planea buscar en 2021. Ambas instituciones concentran sus préstamos en programas, infraestructura o proyectos sociales específicos de largo plazo en lugar de cubrir las necesidades fiscales a corto horizonte.

Este año el déficit fiscal primario rondará el 7% del PBI y habrá sido financiado casi en su totalidad con emisión monetaria, mientras que para el año que viene el rojo previsto en el Presupuesto 2021 es de 4,5% del PBI, de los cuales se pretende que la asistencia monetaria cubra un 60%. No obstante, esas previsiones pueden cambiar en función de lo que se acuerde con el Fondo.

La idea del gobierno de Alberto Fernández es que con el nuevo acuerdo con el Fondo se posterguen al menos cuatro años y medio los pagos de capital de la deuda y seguir cumpliendo con los intereses, que según el Presupuesto 2021 se financiarán con desembolsos de multilaterales.

"Los pagos de servicios de intereses y de principal del resto de organismos internacionales y bilaterales y de intereses al FMI y el Club de París acumulan u$s 4700 millones que serán financiados, mayormente, mediante nuevos desembolsos por parte de organismos internacionales y bilaterales", asumió el equipo económico en el mensaje introductorio del Presupuesto.

La intención es tener firmado el arreglo en abril, tras lo cual el equipo económico buscará renegociar el vencimiento por u$s 2400 millones con el Club de París que opera a fin de ese mes, dado que el beneplácito del FMI es requisito para sentarse a conversar con el grupo de 22 países acreedores.

¿Crédito flexible?

Según Bloomberg, las conversaciones de Argentina con el BID apuntan al financiamiento de proyectos de infraestructura, a través de "un tipo de crédito que brinda financiamiento flexible para respaldar reformas". Una de las fuentes citadas remarcó que el BID "está trabajando para apoyar la solicitud de Argentina" y que Richard Martínez, vicepresidente de países del banco , está coordinando conversaciones entre las partes.

Martínez, quien se unió al BID el mes pasado, conoce bien a los funcionarios del FMI por su trabajo como ministro de Finanzas de Ecuador durante los últimos dos años. Ese país negoció en 2019 negoció un programa de u$s 4200 millones con el Fondo que fue parte de un esfuerzo más amplio con casi $ 2000 millones más del BID, el Banco Mundial, el banco de desarrollo regional conocido como CAF y el Fondo de Reserva de América Latina.

En tanto, si Argentina solicita al Banco Mundial que aumente significativamente el apoyo, cualquier decisión sería “evaluada sobre la base del macro-marco en el momento de la solicitud, así como la disponibilidad de recursos dadas las tremendas demandas desde países alrededor el mundo durante estos tiempos difíciles ”, dijo Jordan Schwartz, director del banco para Argentina .

"El foco de nuestro programa esta en proteger a los segmentos mas vulnerables de la sociedad apoyando programas de transferencia de como la AUH, programas de salud, vivienda, acceso a infraestructura de base como agua y saneamiento y programas que permitan una recuperación económica con creación de empleo", comentaron desde el BM.