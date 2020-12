El Banco Central podría cerrar con saldo positivo de dólares por primera vez en seis meses

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar divisas durante la jornada de ayer y anotó así su novena rueda consecutiva en la que finaliza con saldo comprador. Si bien se han tratado de volúmenes menores, la autoridad monetaria logró revertir la tendencia y se encamina a cerrar diciembre con resultado positivo, algo que no ocurrió en los últimos cinco meses.

Según precisaron fuentes privadas del mercado, la entidad que preside Miguel Pesce compró ayer unos u$s 35 millones. Así, alcanza un balance mensual positivo de u$s 120 millones y recupera al menos una parte de lo vendido hasta el mes anterior.

Es que el BCRA cerró a pérdida sus intervenciones en el mercado cambiario cinco meses consecutivos, en los que acumuló un rojo de u$s 4882 millones. Fueron u$s 568 millones en julio, u$s 1279 millones en agosto, u$s 1618 millones en septiembre, u$s 1090 millones en octubre, y u$s 327 millones en noviembre.

Este cambio de tendencia está teniendo su correlato también en el nivel de reservas brutas. Tras caer de forma sostenida desde agosto hasta noviembre, período en el que pasaron de u$s 43.350 millones a u$s 38.650 millones, las mismas parecieran haberse estabilizado. De acuerdo al cierre provisorio informado ayer por la autoridad monetaria, se encuentran en u$s 38.828 millones. Estimaciones del estudio Eco Go, en tanto, situaron a las reservas netas en torno a los u$s 2600 millones.

Mirá también El dólar blue revierte la baja y vuelve a trepar a $ 150 El billete que opera en el mercado llegó a tocar los $ 148, apenas $ 2 por encima de su piso. En la rueda de ayer el Banco Central anotó su novena rueda consecutiva de compras.

"Había que revertir la caída, pero ahora hay que dar el segundo paso. Para que ocurra, se necesitan muchas jornadas tranquilas para sostener unas pocas jornadas malas. Pero la clave era dar vuelta la caída. Se logró atenuar en noviembre, y ahora el hecho de que estén en terreno positivo es muy bueno", analizó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Respecto a los motivos detrás de este cambio de tendencia, Federico Furiase, director de Eco Go, explicó: "Tiene que ver con que la brecha cambiaria está anestesiada y que hay ingresos de dólares de empresas que tienen que atender necesidades de pesos. Esto se da, además, en medio del veranito que da el aumento estacional en la demanda de pesos y ante ciertas expectativas respecto a un acuerdo con el FMI".

Por último, y consultado sobre la estabilidad de esta dinámica, Furiase dijo que "ahora se abre un interrogante" ya que "hacia adelante tenemos una aceleración de la inflación, con un piso que puede rondar el 3,5% para diciembre y el primer trimestre de 2021". Eso, argumentó, "le pone presión a las tasas de interés, que vienen subiendo por escalera mientras las expectativas de inflación y devaluación lo hacen por ascensor", y también presiona "al deslizamiento del tipo de cambio oficial, si es que el Gobierno no quiere atrasar el tipo de cambio real".