Putin reveló que Rusia evalúa crear una versión "light" de su vacuna: por qué y cómo sería

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que científicos del Instituto de Investigación Gamaleya podrían desarrollar una versión "light" de la vacuna contra el coronavirus. Si bien la duración efectiva será más corta, la misma dará la posibilidad de inocular a muchas más personas.

"Tenemos la opción de crear una vacuna 'light' del Gamaleya. Dando una sola inoculación. Será efectiva por un período de tiempo más corto, el nivel de protección será menor, pero aún así (la eficiencia) será hasta el 85%", especificó el mandatario ruso en declaraciones a los periodistas; luego de brindar su conferencia de prensa anual el último jueves.

De esta manera, será posible vacunar "a decenas de millones (de personas) a la vez. Esta también es una opción", señaló el jefe de Estado, citado por la agencia de noticias rusa Tass.

De acuerdo con sus declaraciones, esta vacuna podría ser elaborada por científicos de Rusia, tanto de forma independiente como en equipo con socios. "Aquí hay muchas opciones. Nadie puede dar una respuesta directa sobre cuándo terminará todo esto. Algunos productores de la vacuna han dicho abiertamente que su trabajo no es un gran éxito, se enfrentan a fracasos. No veo nada terrible", apuntó.

Y en esa misma línea, remarcó: "No creo que debamos empezar a señalarlos con el dedo, o burlarnos. No, no es así como trabajamos”.

Qué dicen los expertos

Por su parte, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, Alexander Gintsburg, señaló que una vacuna "light" contra el Covid-19, va a tener una breve duración.

"Se espera que la inmunidad se forme en tres semanas", precisó en declaraciones a Tass, al tiempo que agregó: "No durará mucho, creo que lamentablemente durará tres o, en el mejor de los casos, cuatro meses".

Según el científico ruso, la eficacia de la vacuna será de aproximadamente el 85%, quizás incluso menor para los mayores de edad. "Sin embargo, cumplirá con su función principal, que es reducir el número de casos graves y hospitalizaciones, independientemente de la edad del paciente", puntualizó.

"Será una vacuna monocomponente y se utilizará principalmente en países con alta mortalidad, donde es necesario reducirla rápidamente con la ayuda de una vacuna, pero a costa de un efecto más corto. Entonces, será algún tipo de compromiso", añadió Gintsburg.

A su vez, detalló que la vacuna podría entregarse a otros países o producirse en otro lugar con tecnología rusa.

El 11 de agosto pasado, Rusia se convirtió en el primer país en registrar la vacuna contra el coronavirus, denominada Sputnik V. La preparación fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Gamaleya.