Sebastián Borensztein presentó ayer su primera novela "El Ruso"

El 16 de diciembre se realizó la presentación de la novela El Ruso en una transmisión que se realizó a través del canal de YouTube del Grupo INSUD, en diálogo con Ricardo Darín y con moderación de la periodista Florencia Halfon. La charla comenzó con unas palabras de bienvenida a cargo de José Natanson, Director de la editorial Capital Intelectual y responsable de la edición de esta novela, para luego cederla la palabra a su autor Sebastián Borensztein.

"Para mí, escribir esta novela fue un viaje espectacular. Tenía hace tiempo las ganas de escribirla, pero no la tenía completamente diseñada en mi cabeza, tenía algunas puntas sobre las cuales empezar, una sucesión de imágenes y tenía un personaje. Una de las primeras cosas que me vino a la cabeza es que tenía un compañero en el secundario que se llamaba Rosenberg y me parecía que ahí había el embrión de una linda confusión porque Rosenberg es un apellido judío pero también es el jerarca nazi, mano derecha e inspirador de la raza superior. Además me gusta mucho el tango y la historia. No me canso de leer sobre la Segunda Guerra Mundial, es una época que me atrae. Y lo que me gustó fue enterarme de una nueva teoría histórica de como los nazis lograron semejante nivel de adhesión, que fue que en aquellos años se consumía masivamente el Pervitin, que es una metanfetamina", contó Sebastián acerca del disparador de la historia.

En diálogo con Ricardo Darín, el actor destacó que “Sebastián es alguien a quien quiero mucho, es un hermano, es alguien a quien admiro profundamente por muchos motivos. Citando tres, diría primero que no tiene pudor a la hora de dejar que su cabeza vuele. Después por su gran capacidad para construir diálogos inteligentes y profundos y la otra es su valentía". Además, adelantó que "la historia rescata a nuestro protagonista, y se lo lleva de viaje y lo va a sumergir en situaciones verdaderamente desopilantes, e inimaginables salvo que te llames Sebastián Borensztein".

"Yo no me senté a escribir con un plan. Yo seguí un personaje. Eso es lo que a mí me gusta. En mis historias generalmente, vayan al cine o a donde vaya, siempre siguen a un personaje, común y corriente, en un evento extraordinario, casi inverosímil, en un contexto histórico real y reconocible. Eso es “El Ruso”. Es lo que yo hago, voy viajando a la par del personaje y en un momento, la historia se empieza a escribir sola", agregó el autor.

De la experiencia de escribir un libro, comparado con su carrera cinematográfica, Sebastián Borensztein destacó que "implica una libertad única, absoluta. Yo estoy acostumbrado a escribir como proceso intermedio. Escribo para que después pase otra cosa, una producción que implica un costo y muchas voluntades. Pero cuando escribís, todo tiene el mismo costo. Entonces da una libertad única. Saber que uno está generando una historia que empieza y termina en un papel. No tenés que pensar si es posible, si se puede filmar, entonces la libertad es enorme y da la posibilidad que el lector se haga preguntas distintas que las que se hace el espectador de cine".

Como lector de la novela, Darín mencionó que "no tiene precio el inmenso placer que uno siente cuando tiene la suerte de plantarse frente a un libro y desconectarse del resto del mundo, cuando tenés la suerte de encontrarte con una buena historia, desaparece la realidad y uno está deseando volver a la página en donde dejaste"

Sobre la novela

La novela cuenta la historia de Alberto Rosenberg, el Ruso, un joven de 35 años a punto de abandonar su carrera como cantante de Tango tras no haber logrado que los grandes estudios o estaciones de radio se interesaran en sus interpretaciones. Hijo de un rabino, el joven está casado, con hijos y con un suegro que lo impulsa a que se una al negocio de la sedería familiar para proveer a su hogar. El Ruso estaba dispuesto a abandonar todo. Sin embargo, la misma noche que le comunicaría a los músicos que iba a dejarlo todo, un cazatalentos europeo le ofrece una oportunidad única: viajar con sus músicos a Paris para presentarse en los mejores bares y hoteles a cambio de una muy buena paga.

A partir de esta propuesta, el Ruso se embarca en un viaje que tendrá muchas más aventuras de las que esperaba. La historia se desarrolla en una Europa atravesada por la guerra y el nazismo, a donde llega accidentalmente el cantante para intentar cambiar el mundo. La historia muestra cómo, puesto ante una situación excepcional, incluso el hombre más común es capaz de acciones extraordinarias.

La novela ya está disponible en librerías de todo el país.

Mirá la charla completa en el Canal de YouTube del Grupo INSUD: https://youtu.be/Ed2SeV6OkBY