El 24 y el 31 de diciembre habrá asueto bancario por las Fiestas

En línea con el Gobierno Nacional, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) invitó a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a otorgar asueto a su personal los próximos jueves 24 y 31 de diciembre de 2020. Si bien no declaró el asueto, les dio via libre a las entidades para no abrir sus sucursales en esos días.

Según el comunicado 50983, la entidad que preside Miguel Pesce los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados.

"A través de estos canales electrónicos, se pueden realizar diversas operaciones, como los Pagos con Transferencias, cuyo uso fue recientemente ampliado por el BCRA, facilitando los pagos digitales. Sólo con un teléfono, las personas usuarias pueden leer cualquier código QR de billeteras virtuales o aplicaciones de banco. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito", dijo el comunicado oficial.

El organismo aseguró que tomó todos los recaudos para que no haya faltante de billetes en los cajeros automáticos, en días donde tradicionalmente la demanda sube.

"El BCRA recuerda que se pueden utilizar libremente todos los cajeros del sistema y que está suspendido el cobro de cargos y comisiones para todas las operaciones realizadas en cajeros automáticos (extracciones, depósitos, consultas), sin importar la entidad y la red utilizada, y si la persona es cliente o no lo es"

El sistema financiero argentino cuenta con más de 18.000 cajeros automáticos y más de 17.500 puntos de extracción extrabancarios distribuidos a lo largo de todo el país que permiten retirar efectivo.