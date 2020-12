El blue se vende a $ 150 mientras los dólares financieros operan por debajo

El dólar blue se mantenía el jueves en los $ 150 luego de retroceder $ 1 en la rueda de ayer cuando el Banco Central (BCRA) anotó su octava compra consecutiva de reservas en el mercado de cambios.

El dólar mayorista se colocaba en los $ 82,72, 10 centavos arriba del cierre de ayer.

Las cotizaciones financieras se mantenían por debajo del precio del blue y del solidario. El dólar MEP operaba a $ 141,74 (0,3%), mientras que el contado con liqui se vendía a $ 142,93 (0,2%).

"Es momento de ir por dólar cable. Nuevamente nos encontramos en valores bajos, casi en paridad de precios entre el dólar MEP y el contado con liqui", recomendó el analista financiero Mauro Cogneta.

Y agregó: "En valores menores a 1,50% si tienen que comprar dólares y dejarlos de largo plazo, siempre es más conveniente ir por el CCL".

El promedio entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocaba en los $ 88,17, lo que con los impuestos elevaba el precio del solidario a los $ 145,47.

El Banco Central quedó comprador por u$s 10 millones que se sumaron a los u$s 15 del martes y los u$s 30 millones del lunes.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 87,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El peso argentino era la única moneda de la región que se depreciaba mientras que el resto operaba en verde.

"Con pocas expectativas de cambios significativos en lo que resta del mes, los objetivos oficiales de recuperar reservas parecen conseguirse, aunque sin exhibir hasta el momento cifras que se aproximen a los resultados negativos de los meses anteriores", analizó Gustavo Quinatana de PR Cambios.