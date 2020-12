Premio a los emprendedores del año

Para el Banco Macro y el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School no hubo pandemia que valga si se trata de impulsar y apoyar a las pymes y startups argentinas. No sólo no interrumpieron su Programa Naves Federal, sino que decidieron, como lo hacen desde hace seis años, entregar sus ya tradicionales premios a los emprendedores del año.

La emotiva ceremonia, que se realizó este lunes 14 de diciembre de manera virtual tal como demanda el momento y contó con un sentido homenaje a Jorge Brito, el creador de Banco Macro recientemente fallecido, tuvo como presentadora a la reconocida periodista Débora Plager y como anfitrionas a Silvina Torres Carbonell, profesora del IAE y fundadora del programa Naves y a Milagro Medrano, gerente de Bancas Comerciales y Relaciones Institucionales de Banco Macro.

Estuvieron presentes los 57 miembros de los 19 equipos finalistas y asistieron autoridades da escuela de negocios de la Universidad Austral, del banco, miembros de la red de mentores, periodistas e invitados especiales.

Los premiados fueron seleccionados de entre los más de 2900 inscriptos en Naves 2020 y más de 1300 proyectos de temáticas industriales, de servicios, de salud, techs, agro, gastronomía, turismo o con fines sociales, que implicaron 74 horas de capacitación.

Programa Federal

Desde 2015, Naves cuenta con el apoyo del Banco Macro que invirtió ya más de $ 64 millones para posibilitar que 8100 emprendedores de todo el país accedan al programa que brinda el IAE de forma totalmente gratuita, con el claro objetivo de federalizarlo.

Prueba de ello fueron las nueve sedes desde donde se dictó: Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Misiones y Provincia de Buenos Aires. Aunque este año, Covid-19 mediante, las clases de dictaron de manera virtual.

“En la Argentina, emprendedores y pymes son el motor de las economías regionales. El futuro lo veo con más emprendedores y más formación. Más capilaridad del programa. Apostamos a la red social que se forma entre los emprendedores luego de Naves. Ellos se apoyan, se motivan, se consultan", aseguró al respecto Medrano momentos antes de que se anunciaran los premiados.

Por su parte, Torres Carbonell destacó la decisión de continuar a pesar de la crisis sanitaria. “Fue una prueba muy importante para toda la humanidad, pero siempre el espíritu emprendedor logra superar las dificultades. Desde el IAE nos pusimos en marcha desde el inicio de la crisis con innovación educativa, procesos de formación para todos los profesores y la incorporación de todas las tecnologías disruptivas disponibles. Nos reinventamos, y no podíamos parar este programa”.

El dictado de forma remota permitió este año el acceso a la distancia de muchos emprendedores que de otra forma no hubieran podido participar. Se dictaron temas relacionados a economía, finanzas y fuentes de inversión, marketing y gestión comercial, gestión financiera, y gestión estratégica en tiempos de incertidumbre. Todos los participantes tuvieron acceso a la red de apoyo formada por más de 450 especialistas en temáticas como marketing, finanzas, aspectos legales, contables e impositivos y operaciones, entre otras.

Los premios

Este año se entregaron premios en tres categorías. Además de más capacitación en el IAE de manera gratuita, Banco Macro decidió otorgar un viaje a Tel Aviv, Israel, el mayor centro de emprendedurismo innovador del mundo, como máximo galardón en cada uno de los rubros.

En la Categoría Idea de Negocio el primer puesto fue para la empresa Avatar, un proyecto que propone un modelo de cirugía cardíaca, con tecnología y prácticas estandarizadas y seguras. El segundo puesto fue compartido. Teilu busca crear una plataforma de exhibición de contenidos audiovisuales accesibles para personas ciegas y sordas, y Rdcom, una plataforma para que personas con enfermedades raras se conecten con especialistas.

En la Categoría Empresa Naciente, el primer puesto fue para Constelación Mdqubesat / Innova Space, un equipo de Mar del Plata que desarrolló la primera arquitectura satelital IOT de Sudamérica de bajo costo y alto impacto tecnológico. El segundo puesto fue para Teengo, una aplicación móvil que enseña a los pre adolescentes a administrar su dinero.

Finalmente, en la Categoría Nuevo Proyecto, el primer puesto se lo llevó Laboratorios Biotec de Puerto Madryn, que creó una nueva unidad de negocio con una línea cosmética 100% natural a base de algas extraídas de las costas patagónicas. Y el segundo puesto fue para We Ballet, empresa dedicada a la salud y fitness basada en posturas básicas del ballet.

La resiliencia argentina

El evento contó con la participación de una joven promesa del planeta emprendedor argentino. Mateo Salvatto, de 21 años, se hizo conocido hace unos años por haber creado la apliación Háblalo que asiste a personas con problemas auditivos.

Al referirse a la coyuntura local y a los problemas que recurrentemente atraviesa el país, señaló “Tiendo a ver siempre el vaso medio lleno. Vivimos con una coyuntura compleja, pero al mismo tiempo vivimos en el país de la resiliencia. Los argentinos nos bancamos la que venga y esa es la variable que más valor agrega a un emprendedor en la Argentina. Si sos empresario en Argentina ya tenés un MBA”.