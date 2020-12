Lanata, sobre el futuro de la economía: “El 2021 va a ser muy malo para la Argentina”

El periodista Jorge Lanata advirtió sobre un 2021 “muy malo para la Argentina”. Según sostuvo “hoy el gobierno está en manos de Cristina Fernández de Kirchner y lo que se podría pensar como decisiones a futuro tiene mucha mayor influencia del kirchnerismo que del peronismo”.

Desde José Ignacio, Uruguay, donde se encuentra de vacaciones, Lanata también puso bajo la lupa el tema del aborto, la reforma judicial, las próximas elecciones, la vacuna rusa, el no acuerdo declarado por el gobierno con Pfizer por la vacuna contra el coronavirus.

“Si existe la matemática, y yo creo que existe, el futuro de la Argentina el año próximo va a ser muy malo. ¿Los motivos? El gobierno cree en una economía más cercana a la idea de una economía centralizada estatal que en el desarrollo de la economía privada", apuntó el periodista.

"Hasta ahora -aregó- han avanzado en lo que pudieron porque hubo mucha oposición de la opinión pública. El protagonismo del Estado en la economía argentina es cada vez mayor. Y va a ser cada vez mayor porque es la convicción del gobierno".

Durante una exhaustiva entrevista con CNN en español, Lanata apuntó además que "la Argentina ya venía mal antes de la pandemia, los resultados económicos de Mauricio Macri no fueron buenos y los de estos meses primeros, antes de la pandemia del kirchnerismo tampoco lo fueron".

Y añadió: "Hoy la economía bajó: más de un 20% de las empresas medianas quebraron por el cierre total que el gobierno impuso y que yo creo que fue equivocado por el tema este de queremos defender la salud y no la economía. Habría que haber buscado la manera de defender las dos cosas y no solo una”.

Fracturas internas dentro del frente de gobierno

“Cristina, como política estratega, es muy inteligente. ¿Qué hizo Cristina? Es la primera vez en la historia que un vicepresidente elige al presidente. Ella sabía que hubieran perdido si no elegía a Alberto Fernández porque el peronismo hubiera ido dividido. En el peronismo hay una división histórica entre peronistas y kirchneristas: los kirchneristas se sienten más que los peronistas. Se sienten a la izquierda del peronismo, son menos conservadores de hecho porque son más jóvenes y fueron la base electoral de Cristina", evaluó.

"Todo el tiempo se dijo −y yo me acuerdo porque en aquel momento en mi programa yo tenía un sketch donde Alberto aparecía como un títere y Cristina aparecía manejándolo− que Cristina iba a manejar verdaderamente el gobierno. Esto, al poco tiempo de empezar el gobierno, fue y es lo que está sucediendo. Hay discusiones puntuales que son muy internas, pero se ha impuesto en la mayoría de los casos el criterio de Cristina contra el de Alberto. Y muchas veces públicamente. Lo cual ha desgastado mucho el poder de Alberto. Hoy el poder de Alberto yo creo que es casi formal. El gobierno está en manos de Cristina y lo que se podría pensar como decisiones a futuro tiene mucha mayor influencia del kirchnerismo que del peronismo”, planteó Lanata.

La reforma judicial y las causas judiciales de Cristina Fernández

“La mayoría de las causas judiciales fueron investigaciones nuestras. Muchas de esas denuncias, están congeladas. ¿Por qué a Cristina le interesaba volver al gobierno, más allá de la ascendencia que eso le daba? Para solucionar sus problemas judiciales. Cristina tiene muchas causas abiertas", afirmó.

Y agregó: "Hoy un objetivo de Cristina es terminar con las causas que le imputan en su caso, en el caso de su hija −que nunca tuvo participación política pero sí tuvo participación en sociedades que están imputadas por delitos− y en el caso de su hijo, Máximo, que va a ser sin duda el candidato kirchnerista a presidente en el 23".

"Alberto todavía hoy cree que puede ir por la reelección, yo no creo que esto pase. Yo creo que el candidato de Cristina va a ser su hijo. Y lo están preparando para eso. La reforma judicial fue, en principio, un proyecto compartido de Cristina y Alberto. Finalmente, la reforma que terminó saliendo no dejó conforme a nadie, ni a Alberto ni a Cristina, porque a Cristina no le sirve para lo que quiere que es el efecto impunidad y a Alberto tampoco le sirve. Hoy el tema de la reforma judicial en el Congreso va a terminar saliendo sin conformar a nadie”, analizó.

La oposición en la Argentina y sus candidatos

Para Lanata, "desgraciadamente (la oposición) está bastante desarticulada, con algún tipo de incidencia, pero muy menor", y, en ese contexto, "la peor oposición del Gobierno está en el Gobierno".

"Cambiemos -sostuvo- hace todo lo posible por no dividirse. Hasta ahora lo han logrado, Macri no termina de definir el rol que quiere, su ascendiente como expresidente o como miembro de Cambiemos. Hay mucha discusión en la oposición. Hoy la oposición no significa un riesgo para el gobierno más allá de la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que es el dirigente opositor con la mejor imagen, incluso en este momento supera a la imagen de Alberto Fernández".

"Por lo que sé, Macri no va a presentarse como candidato. En Cambiemos va a ser Larreta y probablemente acompañado de María Eugenia Vidal, que también sigue teniendo una buena imagen y que hizo una buena gestión en su momento como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Falta mucho tiempo y hay que ver qué país llega. Hoy el país tiene la mitad de pobres. ¿Qué país va a llegar al 23? Creo que de esa pregunta depende mucho la respuesta de quién pueda ganar”, agregó.

La discusión del aborto en medio de la pandemia

“El gobierno kirchnerista adelantó mucho el cerrar todo y después siguió con el cierre. Y esto produjo un descalabro económico increíble y al punto de hoy siguen cerrados los colegios: los colegios estuvieron todo este año cerrados, cosa que fue una locura absoluta. Y el tema del aborto es parte del relato kirchnerista".

"Cristina, si lo buscas en cualquier archivo, estaba en contra del aborto, manifiestamente en contra. Y en aquel momento era algo que la propia tropa kirchnerista le reclamaba. Y en algún momento cuando vio que eso era popular y que le podía servir, se montaron al tema del aborto como un argumento del propio gobierno".

"En este momento que todo anda mal −la economía, la pandemia− el tema del aborto es un poco cambiar el eje de la discusión y cambiar un poco la agenda para retomar lo que es para ellos el voto progresista. Si hay una fecha en el año para no discutir esto, es esta fecha, por el tema religioso: estamos discutiendo esto en Navidad, y la gente está en contra por cuestiones religiosas”.

Vacuna rusa

“Sí, me pondría una vacuna que fuera probada. El problema que hay con la vacuna rusa es que Rusia dijo que va a terminar la fase 3, o sea el final de prueba de la vacuna, recién en abril. Argentina dice −no creo que lo pueda cumplir− que va a vacunar en enero. O sea, daría Argentina una vacuna que no fue aprobada aun por el país que la produce, lo cual sería increíblemente audaz. Tampoco Rusia va a mandar a la FDA la vacuna. O sea, sería una locura que lo hicieran. Las vacunas, si cumplen con los pasos formales, no tienen ideología”.

El acuerdo no cerrado con Pfizer

“El gobierno, por lo que yo sabía, iba a comprar un poco de cada vacuna. El acuerdo que hicieron con la vacuna rusa estaba hecho a través de una empresa que era totalmente impresentable y que se formó días antes de que el gobierno anunciara el acuerdo: era una vergüenza. En un momento se ve que el propio gobierno tuvo un poco de vergüenza y dijeron que iban a hacer un acuerdo de Estado a Estado. La vacuna rusa es mucho más cara que todas las demás −es una vacuna que sale US$ 20 cuando las otras salen US$ 4. Es muy difícil en la Argentina hacer la logística para vacunar a millones de personas. Si el gobierno no pudo organizar el velorio de Maradona menos va a poder dar millones de vacunas. Le va a costar mucho organizarlo”.