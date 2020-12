Warren Buffett dice que Estados Unidos está en una "guerra económica" y las pymes son "daños colaterales"

Warren Buffett dijo que Estados Unidos está librando una "guerra económica" y el congreso debe ayudar a las pequeñas empresas, que se han convertido en un "daño colateral" en la pandemia de coronavirus. En este sentido, el ‘Oráculo de Omaha’ dijo que espera que el congreso extienda el Programa de Protección de Pago (Paycheck Protection Program o PPP por sus siglas en inglés) que terminó en agosto pasado.

"Creo que el país se lo debe a los millones de personas de pequeñas empresas ... Simplemente renueven el PPP y llévenos al final del túnel", dijo Buffett en declaraciones a la cadena CNBC. "Cuando entramos en la Segunda Guerra Mundial, muchas industrias cerraron y toda la producción se concentró en la defensa. Bueno, hemos llevado al cierre a muchas personas con esta recesión inducida y otras están prosperando", apuntó, señalando que "los pequeños negocios se han convertido en daños colaterales de una guerra económica que debíamos luchar".

En uno de sus primeros comentarios públicos desde la reunión anual de Berkshire Hathaway en mayo pasado, Buffett le dijo a CNBC: "Necesitamos otra inyección para completar el trabajo”. "El Congreso está debatiendo eso ahora mismo, y espero que extiendan el PPP", agregó.

El PPP es un programa creado bajo la CARES Act, hasta ahora el más grande (u$s 2,2 billones) de los tres paquetes de estímulo fiscal que aprobó el gobierno federal. El programa ya lleva repartidos u$s 5,2 mil millones en más de cinco millones de préstamos blandos para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de contener los despidos como resultado de la pandemia.

Por meses, el congreso norteamericano ha estado negociando un nuevo paquete de estímulo fiscal de u$s 748.000 millones para contener las secuelas económicas de la pandemia, y se esperan definiciones en las próximas horas.

Buffett reconoció que podría haber casos de fraude en los programas de estímulo –se detectó que unos u$s 78.000 millones del programa Préstamo de Desastre por Daños Económicos (EIDL por sus siglas en inglés) o el 37% de los fondos habilitados, podrían haber sido mal administrados o entregados a negocios que no cumplían con los requisitos–, pero eso no debería desanimar a los legisladores de seguir adelante con los esfuerzos para ayudar a las pequeñas empresas.

"Habrá un fraude conectado a ello, si intentas hacer algo grande como eso", dijo Buffett y matizó: "No dejes que eso te aleje de algo en lo que se está ayudando a millones de personas", argumentó que las pequeñas empresas necesitan más estímulo ahora para ayudarles a sobrellevar el resto de los cierres del coronavirus.