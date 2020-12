Otro fuerte respaldo de Alberto a Moyano: “Es un gran dirigente gremial”

Alberto Fernández y Hugo Moyano participaron de un acto juntos y no escatimaron en reconocimientos mutuos. Coincidieron tanto en el enfoque sobre el manejo de la pandemia, refuerzo del sistema de salud y críticas a la gestión de Mauricio Macri. Axel Kicillof, el otro orador del encuentro, también apuntó en esas mismas direcciones.

El presidente explicó que cuando crearon el Frente de Todos tuvieron en claro “a quiénes queríamos representar: a los que peor estaban y a quienes trabajan”. Por eso volvió a rescatar los planes oficiales, tanto el ATP como el IFE.

En este punto, aclaró que “estoy como presidente, pero antes que nada soy un compañero. Axel y Cristina también son compañeros. Estamos para ayudarlos y ponernos de su lado, para ver cómo reconstruimos una Argentina que fue tierra arrasada el 10 de diciembre cuando llegamos”. El encuentro se llevó a cabo con motivo del día del Camionero y se realizó en la se de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, en el barrio porteño de Constitución.

En varios actos, Fernández había hecho referencia a su simpatía por Raúl Alfonsín. En este caso, en cambio, el tinte fue totalmente justicialista. “Nosotros tenemos alma de peronistas. No hay nada más importante que el trabajo y la producción. Que alguien invierta, produzca y dé trabajo. Y que el trabajo dignifique la condición de ser humano”, sostuvo.

A continuación, dedicó un segmento para elogiar al dirigente sindical que estaba sentado a su derecha. “Todos ustedes saben cuánto valoro y quiero a Hugo, es un gran dirigente gremial”, confesó. Recordó además que se hicieron “amigos” en los años en los que él era jefe de gabinete. “No hubiéramos podido hacer lo que hicimos con Néstor si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT esos años”, aseguró. En esa línea, agregó que “tienen que estar orgullosos de los dirigentes que hicieron este gremio”.

También recordó el aporte del sindicato en medio de la pandemia, que puso a disposición el Sanatorio Antártida. Contó que “vino Hugo y nos dijo tengo todo esto listo, lo puedo terminar enseguida. No consigo que la ciudad de Buenos Aires me lo autorice, pero está al servicio de la provincia”.

Pablo Moyano , quien estaba presente pero no habló, también recibió elogios sobre el final. “Gracias a Dios pudimos contar con Hugo, Pablo, con todos ustedes que pusieron todo el esfuerzo que pusieron para ayudarnos a pasar la peor de las pesadillas que la Argentina ha vivido, que es pelear contra un virus que no conocemos, que no sabemos cómo matar ni prevenir”, agregó Fernández.

Al principio del acto, quien tomó la palabra fue Hugo Moyano , quien tampoco escatimó en elogios. “Los hombres que están en la conducción del país están haciendo las cosas que el pueblo reclama, para que el pueblo no sufra las consecuencias de la pandemia ni las consecuencias económicas”, reflexionó.

También resaltó el logro de un bono de $25.000 para los camioneros y consideró que es “lo que el trabajador se merece. Esta actividad, declarada esencial, ha cumplido con todo lo que le corresponde para servir a nuestros hermanos”. En esa línea también destacó que “los empresarios no dudaron en reconocer el sacrificio que hicieron los trabajadores en estos meses”.

Axel Kicillof se detuvo también sobre el Sanatorio Antártida, que fue inaugurado en abril y que aportó más camas al sistema. Sobre los camioneros, agradeció que “nos dieron de comer durante la pandemia, transportaron los respiradores, los insumos médicos y todo lo que se necesitó. Había que poner el cuerpo y no era fácil”.

Además, agregó que hacia el futuro “la principal apuesta debe ser por el trabajo y la producción. Los que somos peronistas lo entendemos perfectamente”.