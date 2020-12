Economía canjea Letras del Tesoro por dos bonos en dólares

El Gobierno realizará mañana un canje de Letras del Tesoro en pesos por dos bonos que suman u$s 750 millones de valor nominal, para cubrir y alargar vencimientos de deuda del próximo año.

Existe expectativa en el mercado por la operación, y polémica por el nivel de endeudamiento que está teniendo el Tesoro, a tasas consideradas muy altas por los analistas. Economía ofrecerá entregar títulos que vencen en el 2030 por hasta u$s 400 millones y otros del 2035 por u$s 350 millones.

El canje ofrecido es similar al realizado en noviembre pasado y busca descomprimir vencimientos en moneda local en la primera mitad del año próximo y evitar que los pesos que vuelven a los inversores, al vencer los títulos, impacten sobre el tipo de cambio.

Economía quiere entregar los bonos sobre todo a fondos que pretenden hacerse de dólares en el mercado del "contado con liquidación", para descomprimir ese mercado y mantener a raya la brecha cambiaria.

El Tesoro entregará bonos global 2030 y 2035, que se negocian en el mercado secundario a un precio de u$s 39 y u$s 35 respectivamente, por cada u$s 100 de valor nominal.

Dados los plazos de vencimiento y el precio de mercado, son papeles que muestran un retorno implícito para el comprador de 16% anual para el bono al 2030 y del 14,6% para el título al 2035, según analistas. La colocación del mes pasado y la que se hará este martes ocurren al mismo tiempo que el resto del mundo emite deuda a tasas muy bajas.

Así, la deuda europea rinde 0% o menos, Perú colocó días atrás un bono a 100 años a una tasa del 3,75% y Brasil tres títulos, a 5, 10 y 30 años, a una tasa promedio del 3%. Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostiene que la tasa de interés que convalida Economía es "mucho menor a la que calculan los mercados".