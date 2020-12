Una protesta gremial impide el ingreso de autos a Ezeiza y los pasajeros deben llegar a pie

Una protesta llevada a cabo por un grupo de trabajadores que fueron despedidos de la compañía aérea LATAM en la Autopista Ricchieri, a 300 metros del ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, impide desde las 8 de este lunes que los pasajeros entren y salgan de la terminal aérea en automóviles y transportes públicos. Como consecuencia, los que tienen pasajes para viajar en las próximas horas optan por caminar por la autopista con sus equipajes en mano.

“Mientras se abre el turismo y se reactiva la industria, las familias de Latam siguen en la calle; no queremos una Navidad con las familias en la calle”, decía el comunicado de prensa que había anticipado la medida.

"No queremos una Navidad con familias en la calle" dicen los trabajadores de Latam, quienes junto a los de las tercerizadas GPS y Securitas, obreros y organizaciones solidarias realizan un corte contra los ataques que vienen realizando las empresas del sector.

Desde la Red nos encontramos en el corte de Richieri junto a los trabajadores de Latam que luchan por sus puestos de trabajo, toda nuestra solidaridad!!!@AutoconLATAM #NavidadSinDespidosLatam pic.twitter.com/0RIhoJIzzq — La Red de Trabajadorxs Precarizadxs (@Redprecarizadxs) December 14, 2020

Paula, trabajadora de LATAM dijo que "hace 8 meses que estamos cobrando la mitad de nuestro sueldo, aunque tengamos un fallo a favor. El Ministerio de Trabajo no hace nada. La mayoría somos mujeres y la situación se hace muy complicada. De parte del Gobierno no hemos tenido respuesta, nos aceptaron como trabajadores autoconvocados en lucha, los sindicatos no hemos hecho nada. De 1700 trabajadores hemos quedado 400 o 500, esto es por la actitud del sindicato. Queremos saber donde y cuando vamos a trabajar".

Debido a la pandemia de coronavirus, los vuelos estuvieron suspendidos y Argentina fue uno de los últimos países en habilitar el tránsito aéreo, que aún hoy funciona con pocas operaciones diarias, en comparación con la antigua normalidad.