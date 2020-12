Las definiciones de Cafiero sobre la legalización del aborto y sus críticas a la Justicia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, celebró este sábado la media sanción que obtuvo el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados y, por otra parte, criticó al funcionamiento de la Justicia.

"Nosotros desde el primer día ya teníamos una postura tomada y siempre fuimos muy francos", respondió el funcionario sobre las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia respecto de la legalización del aborto.

En declaraciones a radio Mitre, Cafiero señaló que no sólo manifestaron su opinión de forma pública, "sino también en reuniones privadas donde se han tocado estos temas". Y en ese sentido, enfatizó: "Nunca escondimos la carta".

Si bien reconoció que "Es cierto que en ese punto no nos vamos a poder poner de acuerdo (con la Iglesia)", destacó que -de todas maneras- hay "muchas otras cosas" que sí los unen. "Yo también soy católico y estoy acompañando", apuntó el jefe de Gabinete, al tiempo que confesó que si él fuese legislador "hubiera votado la interrupción voluntaria del embarazo".

Según declaró, no se está haciendo un debate para sumar una nueva obligatoriedad, sino que se está sumando un nuevo derecho. En definitiva, la cuestión es que si la mujer voluntariamente decide interrumpir su embarazo, "lo haga de forma cuidada y de forma digna".

"Para nosotros el debate se inscribe en la salud pública -remarcó-. Tenemos que legislar como Estado laico". En el mismo eje, aseveró que la discusión la tenemos que dar "con mucho respeto", no solo en la dirigencia política sino también todos los argentinos, indicó.

La Justicia "no está funcionando de manera adecuada"

En otro tramo de la entrevista, Santiago Cafiero ratificó que para el Gobierno nacional la Justicia "no está funcionando adecuadamente", y señaló que a la Corte Suprema de Justicia no se le cuestionan sus fallos sino cómo asigna prioridades para tratar causas, y que "tire la pelota a la tribuna".

"A nuestro parecer la Justicia no está funcionando de manera adecuada. Por eso presentamos un proyecto de reforma judicial. En esta estructura la Corte es la cabeza. Se cuestiona la cabeza pero también todo el sistema de justicia que se debe revisar", sentenció Cafiero esta mañana.

Dijo que en ese diagnóstico coinciden "con tonos distintos" tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien esta semana difundió un duro mensaje contra el máximo tribunal.

Al respecto, sostuvo que la vicepresidenta busca "promover un debate sobre un poder que no está sujeto al voto popular y cuya legitimidad emana del prestigio que tenga".

"Pensemos en la utilización del per saltum, o el tiempo que se tomaron para decidir el traslado de tres jueces ignotos (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli), y en otras causas, como fuga de dinero en el país o en otras que repercuten en la calidad democrática e institucional, causas que se despachan diciendo 'no tengo nada para opinar', y se las saca de encima", cuestionó el funcionario.

De ese modo, Cafiero opinó que "en términos futboleros, la Corte tira a la tribuna, básicamente, y eso es lo que ha sucedido, pero no tiene que ver con el caso del ex vicepresidente Amado Buodou, o con ningún caso en particular, sino que lo que se cuestiona es todo el sistema judicial, y obviamente a la Corte, porque es la cabeza".

"Lo que se le está pidiendo a la Corte es que se expida de fondo en todos lo casos que le llegan, y no que la tire a la tribuna. Eso es lo que buscan cada una de las defensa que tiene como tribunal del alzada a la Corte, y que la selección de temas que hace no sea arbitrario", añadió.

Asimismo, recordó también que "en los últimos diez años la Corte solo acepto dos per saltum: el de la democratización de la justicia y el de los tres jueces. Suena bastante corporativo como asigna sus prioridades".

"Seguimos en la postura de que la Justicia no está funcionando en forma adecuada, y ahí se inscribe la reforma judicial que ya tiene media sanción en el Senado, y por eso convocamos a un consejo de juristas para ver cómo se mejora el sistema judicial", concluyó.