El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Los bonos soberanos en dólares avanzaron levemente y el Riesgo País se alejó de los máximos de corto plazo. En este marco, el índice finalizó debajo de los 1.400 pts.

Los bonos ley NY cerraron la semana con subas del 1.7% en promedio, destacándose el GD38 con una mejora del 2.1%. Por su parte, los bonos de legislación local mantuvieron una tendencia similar avanzando un 0.7% en promedio. En tanto, los rendimientos de los títulos ley extranjera promedian el 15.5%, mientras que los de legislación Argentina alcanzan el 16.3%. En esta coyuntura, el principal driver sigue siendo la negociación con el FMI, donde no se espera un acuerdo antes de febrero, aunque Abril sería la fecha límite.

Expectantes al canje de la semana que viene

El Ministerio de Economía anunció los términos de la subasta para canjear activos en pesos de corto plazo por bonos de ley local en dólares. Recordemos que a principios de este año, el Tesoro se comprometió a realizar estas subastas con la finalidad de canjear estos instrumentos en moneda local. La misma se realizará el próximo martes 15 de diciembre, donde los títulos elegibles serán aceptados a sus valores técnicos a la fecha de liquidación del 18/12. Los mismos corresponden a Letras/Bonos de Corto Plazo (a descuento, Lepases, Lecer y Boncer) con vencimientos entre enero y mayo del 2021 y podrán ser canjeados por AL30 y/o AL35.

Cae la brecha y el BCRA compra divisas

En cuanto al mercado de cambios, terminamos una semana corta con un volumen de negocios algo más acotado -alcanzando apenas USD 147 millones este viernes-. El Banco Central, en este marco, fue marcando los movimientos del dólar mayorista terminando la semana con un saldo neto positivo cercano a los USD 100 millones por su intervención.

Los tipos de cambio implícitos, por su parte, se mantienen a la baja. El contado con liquidación llegó a retroceder 1.6% en la semana, y acumula una baja del 4% en lo que va del mes ubicándose hoy en niveles de $142. El dólar bolsa retrocedió 1.6% con respecto al viernes, y acumula también una baja del 4% en el mes. Con estos precios, la brecha cambiaria retrocede algunos puntos a niveles de 73/70% -lejos de los máximos de octubre pero todavía en niveles muy elevados-.

Cae el Merval con la baja del CCL

En esta semana corta que pasó, el Merval cerró con una tendencia bajista, cayendo un 1.7% en la semana y cerrando en los 53,822 puntos, influenciado en parte por la fuerte caída del CCL. De esta forma, las únicas acciones que mostraron subas fueron CVH (+2.4%), TGNO4 (+1.81%), SUPV (+1.68%) Ternium (+1.66%) y MIRG (+1.2%). Entre las de peor desempeño en la semana, estuvieron TECO2 (-4.84%), ALUA (-4.79%), BBAR (-4.45%), COME (-3.33%), TGS (-3.26%) y BMA (-3.16%).

Wall Street retrocede y pide nuevos estímulos fiscales

En el plano internacional, los mercados se ubicaron por debajo de los máximos recientes ante la falta de avances en las negociaciones por una nueva ronda de estímulos fiscales. Los inversores esperan que se apruebe un proyecto de ley antes de que termine el 2020, pero aún existen una serie de diferencias que imposibilitan la llegada de un acuerdo entre las partes.

Los principales índices de Wall Street, en este marco, retrocedieron incluso cuando Estados Unidos avanza poco a poco hacia la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. Puntualmente, el S&P500 lideró las caídas semanales en un 1.0% ubicándose en torno a los 3.663 puntos, seguido por el Nasdaq que retrocedió un 0.7% hacia los 12.377 puntos. El Dow Jones por su parte, bajó un 0.6% con respecto al viernes pasado hacia las 30.000 unidades.

Por su parte, el petróleo (WTI) logra cerrar en positivo (US$ 46.6pbdp) su sexta semana consecutiva (por primera vez desde junio). La clave está en la aceleración del proceso de vacunación en las grandes potencias del mundo - Gran Bretaña comenzó esta semana y Estados Unidos podría comenzar el próximo fin de semana-.

El mercado laboral no logra recuperarse

Está claro que el panorama económico a mediano plazo ha mejorado en las últimas semanas con la llegada de la vacuna y en medio de una transición política más tranquila a lo esperado. El flujo de datos, por el momento, apunta a una recuperación en curso, pero el mercado laboral permanece estancado. Un punto que agrega aún más presión a la llegada de un nuevo paquete fiscal.

Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron muy por encima de lo esperado. Esto después del descenso de la semana anterior registrado en parte por el feriado de Acción de Gracias. Puntualmente, se registraron unas 853.000 solicitudes, por encima de las 716.000 una semana antes y por arriba de las 730.000 estimadas por el mercado.

Lo que vendrá

Hacia adelante, y en lo inmediato, estaremos atentos a si el Congreso americano logra aprobar la extensión del presupuesto (provisorio) para prevenir de un cierre de gobierno o más conocido como ‘shutdown’ antes de medianoche. Esto pretende extender la financiación del gobierno por una semana hasta el 18 de diciembre, para darle a los legisladores más tiempo para llegar a un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda por la pandemia, y una ley de financiación más amplia de cara al 2021.

Además, contaremos con la última reunión del año de política monetaria de la FED, del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. En el primer caso, no se esperan nuevas medidas ni mayores estímulos monetarios. Aunque será clave el enfoque que se establezca de cara al 2021. Con la tasa en mínimos, es probable que Powell se mantenga inclinado a una política expansiva, pero sin dejar de enfatizar la necesidad de más apoyo fiscal, a medida que las nuevas restricciones y bloqueos pesan cada vez más sobre la actividad económica. En este marco, entramos en la última semana cargada de datos económicos antes de las fiestas. Contaremos con algunos números de inflación, PMIs y cifras de desempleo.

En Europa, el foco de atención está sobre las negociaciones del Brexit. El domingo se cumple la nueva fecha límite aunque no se descarta una extensión en las conversaciones durante las próximas dos semanas. No obstante, el líder político de Gran Bretaña, Boris Johnson avisó que hay chances de que no haya un acuerdo, por lo que UK podría abandonar la órbita de la UE sin un acuerdo de libre comercio a fin de mes.

Por otro lado, como venimos mencionando, la clave para el mercado local en los próximos meses estaría en las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, seguimos de cerca la dinámica cambiaria en función de las intervenciones del BCRA tras la caída en las expectativas de devaluación. En cuanto a la agenda económica, contaremos con el PBI del 3Q, la tasa de desempleo y el índice de confianza al consumidor.