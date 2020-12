Brexit: El Reino Unido y la Unión Europea se preparan para una salida sin acuerdo

Es probable que Reino Unido deje la Unión Europea (UE) sin un acuerdo comercial en apenas tres semanas, dijeron hoy el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Reino Unido abandonó la UE en enero, pero seguirá siendo un miembro informal hasta el próximo 31 de diciembre, cuando termine un período de transición durante el que ha permanecido dentro del mercado único y la unión aduanera del bloque.

Ambas partes dicen que quieren alcanzar acuerdos que cubran casi u$s 1 billón en comercio anual, pero las negociaciones están entrampadas. Von der Leyen dijo a los líderes del bloque que es más probable que Reino Unido abandone la órbita de la UE sin un acuerdo comercial que con un acuerdo, sostuvo un funcionario.

"Parece muy, muy probable que tengamos que buscar una solución que creo que será maravillosa para el Reino Unido, podremos hacer exactamente lo que queremos a partir del 1 de enero, obviamente será diferente de lo que queríamos lograr", dijo Johnson a periodistas. "Si hay una gran oferta, un gran cambio en lo que están diciendo, entonces debo decir que tendría que verlo", agregó.

Johnson y von der Leyen han dado a los negociadores tiempo hasta el domingo por la noche para romper el estancamiento sobre los derechos de pesca y permitir que Reino Unido enfrente consecuencias si en el futuro se aparta de las reglas del bloque.

En caso de una salida sin acuerdo comercial, Reino Unido perderá abruptamente el acceso sin aranceles y sin cuotas al mercado único europeo de 450 millones de consumidores.

¿Sin acuerdo?

Un funcionario europeo de alto rango dijo que los líderes de la UE habían rechazado el lunes una propuesta de Johnson para sostener una conferencia telefónica sobre el Brexit con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Un Brexit sin acuerdo comercial dañaría a las economías del norte de Europa, tendría repercusiones en los mercados financieros, dificultaría el paso por las fronteras y sembraría el caos en las delicadas cadenas de suministro que se extienden por Europa y más allá.

Si bien algunos diplomáticos de la UE han interpretado la retórica de Johnson como un acto con el que busca llegar a un acuerdo y complacer a los partidarios del Brexit en su país, los funcionarios británicos afirman que Londres no puede aceptar las demandas de la UE y advierten que existe la posibilidad de que no haya un acuerdo.

Mientras tanto, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que el banco central había hecho todo lo posible para mitigar los riesgos de una salida de la Unión Europea el 31 de diciembre, y que estaba listo para hacer frente a cualquier interrupción en los mercados financieros.

"¿Qué tiene el Banco de Inglaterra en su arsenal, por así decirlo? La respuesta es mucho. Usaremos nuestras herramientas, como lo hicimos en marzo, en caso de que estemos en esa situación", dijo Bailey en una conferencia de prensa.

El Banco de Inglaterra aumentó las subastas de liquidez del mercado al comienzo de la pandemia, así como también redujo las tasas de interés a un mínimo histórico y reinició su programa de compra de activos.

Las perturbaciones del mercado no amenazarían la estabilidad financiera, pero Bailey advirtió que algunos clientes de la UE podrían no tener acceso a los servicios financieros británicos porque la UE no había adoptado medidas de mitigación.