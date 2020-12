Jubilados: la chicana de Martín Lousteau a Oscar Parrilli durante el debate de la movilidad jubilatoria por su apoyo a las AFJP

Martín Lousteau echó mano al archivo durante el debate por la nueva fórmula en la movilidad jubilatoria para chicanear a Oscar Parrilli, por su posición a favor de la privatización del sistema jubilatoria durante el gobierno de Carlos Menem.

El senador de Juntos por el Cambio expresó al tomar palabra: "Como este es un tema que se ha debatido muchas veces, quisiera pedirle permiso para leer y referirme a un debate que tuvo lugar en la Cámara de Diputados".

Sin mencionar al ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner, el economista comenzó su discurso citando al ex presidente Juan Domingo Perón cuando dijo: "No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía que estos servicios no suelen ser eficaces ni seguros".

Y continuó: "En 1955, el Estado, acuciado quizás por otras necesidades, echó mano de los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado".

Tras terminar de leer el discurso, Lousteau reveló que pertenecía al senador del Frente de Todos. "El senador Parrilli tiene todo el derecho a cambiar de opinión. Me preocupa que de esta manera tratamos siempre el sistema previsional, con poco diálogo, pocos números y sin debatir en profundidad qué es lo que pasa, y las AFJP terminaron con millones excluidos de los beneficios previsionales", recordó.

Y cerró: "Pero no solo eso, le tuvieron que sacar 15% a las provincias durante ocho años, porque no se restituyó hasta que la Corte lo dijo, para financiar la transición del régimen y eso llevo a la quiebra fiscal de la Argentina y de las provincias. Esta es la tercera fórmula de movilidad que vamos a discutir en pocos años, más los decretos de este año".