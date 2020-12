Crimen de María Marta García Belsunce: la Corte Suprema absolvió a Carlos Carrascosa y cerró definitivamente la causa en su contra

La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy la absolución de Carlos Carrascosa en el juicio en el que estuvo acusado por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce, y cerró la causa en su contra. Así, la Corte rechazó el último recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal bonaerene contra la absolución del viudo por el homicidio, fallo que había sido dictado en 2016.

"Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la queja", expresaron los magistrados Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti en el dictamen, que no fue firmado por la jueza Elena Highton de Nolasco.

Este miércoles, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, había emitido su dictamen en el que expresó que correspondía desestimar la queja presentada por el MPF bonaerense. "No encuentro en ese trámite la violación al derecho de defensa que alega el recurrente ni, por ello, razones para objetar la sentencia de la Corte bonaerense que permitan fundar la competencia por apelación del Tribunal según su doctrina de la arbitrariedad", manifestó Casal en su dictamen.

La acción penal de la causa estaba a punto de prescribir, el próximo 19 de diciembre.

En el último tiempo, y tras cumplirse 18 años del asesinato de María Marta, el caso volvió a impactar en la opinión pública tras el estreno por Netflix de la miniserie documental "Carmel", y luego de la publicación del libro que Carrascosa escribió mientras estuvo preso.

Con respecto a la causa judicial del crimen, este año el Tribunal Oral en lo Criminal N 4 de San Isidro tenía que realizar el tercer debate oral por el caso, pero fue suspendido por la pandemia.

En ese juicio, el cual no tiene fecha aún, serán juzgados el ex vecino de García Belsunce, Nicolás Pachelo, y dos ex empleados de seguridad del country, Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz.

Los tres están acusados como presuntos coautores del homicidio de María Marta, ocurrido el 27 de octubre de 2002.