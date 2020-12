Impuesto a IIBB: bancos se quejan de ir a pérdida con plazos fijos

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, no recibió respuesta a la carta que le había mandado al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que se abstuviera del impuesto a las Leliq. No sólo que en la Ciudad no dieron el brazo a torcer, sino que fueron por más, al llevar los ingresos brutos a los bancos del 7 al 8%.

“Estamos planteando un problema institucional no tributario en cuanto a la gravabilidad de los instrumentos de política monetaria. La suba de ingresos brutos es una cuestión tributaria. Gravar las Leliq es una invasión de jurisdicción”, revela una alta fuente del BCRA.

Según pudo saber este diario, desde el ministerio de Hacienda porteño que lidera Martín Mura estuvieron dialogando en estos días con las distintas entidades financieras para explicarles la situación, producto del recorte de la Copa por $ 65.000 millones para el año que viene: “Si logramos que nos la devuelvan, obviamente anularemos estos impuestos”, les dijeron. A su vez, les señalaron que Kicillof y Schiaretti están llevando esta misma alícuota pero del 7 al 9%.

Lo cierto es que hoy los intereses de las Leliq no están gravados y pasarán a tener un impuestos del 8%, lo que repercute tanto en los bancos como en la política monetaria.

“En la práctica eso hace que la tasa de Leliq para los banco ya no será del 38%, sino del 35%, y la tasa mínima de plazo fijo es del 37%. No se cómo podremos compensarlo”, revela el presidente de una entidad.

“Incide un 1% adicional sobre ingresos por Leliq y pases. Se están evaluando las alternativas disponibles, que son bastante limitadas”, respondieron en uno de los grandes bancos del sistema.

Para Miguel Arrrigoni, de First, es una locura que lleven la alícuota al 8%, porque la rentabilidad sobre los ingresos netos es del 20%, por lo cual esta alícuota se estaría comiendo casi la mitad de las utilidades.

Pablo Repetto, de la consultora Rubinstein, no ve muchas opciones más allá de subir el spread entre tasas activas y pasivas, o reducir tope a colocación de Leliq, pero implicaría más cuasifiscal para el BCRA.

“La otra opción es pedir al BCRA una suba de tasas de Leliq o pases, pero no creo que el BCRA esté muy contento con que le trasladen el costo de la baja de la Copa a CABA. Imagino que negociarán algún grado de relajamiento en algunas de las regulaciones”.

Para Andrés Méndez, de AMF Economía, los bancos tratarán de "contagiar" al Banco Central y a sus clientes como una forma de trasladarle el aumento de IIBB. En el caso del BCRA, podrán conseguir una mayor tasa de retorno por la esterilización o bien que los libere de la tasa mínima que rige para depósitos a plazo. O sea, que les eleve "el techo" (el rendimiento de las Leliq) o les baje "el piso" (que no le imponga rendimientos mínimos en ciertos segmentos de plazo fijo o que les amplíe el diferencial).

“A los clientes, recaerle sobre el costo de los créditos, pero visto desde el momento actual resulta complejo. Venimos de una actividad crediticia con grandes dificultades, un año de singular creación de dinero primario, una demanda de dinero que en los últimos meses declinó”, completa.