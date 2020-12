Aborto: Donda y Hotton se cruzaron fuerte en un anticipo de lo que será el debate en el recinto

La Cámara de Diputados tratará este jueves en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del "Plan de los 1000 días" que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida, mientras manifestantes de los sectores 'verde' y 'celeste' se manifiestan en las inmediaciones del Congreso. En este contexto, a modo de anticipo de lo que serán las exposiciones de los legisladores en el recinto, la directora del Inadi Victoria Donda protagonizó un duro cruce con la ex diputada Cynthia Hotton.

Tras una discusión sobre el período permitido para realizar un aborto legal, que Hotton señaló hasta los nueve meses y Donda aclaró -tal como dice el proyecto que obtuvo dictamen en la Cámara baja- que sin causales es hasta la semana 14, la titular del Inadi pidió: “Leamos el proyecto, porque si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos tenemos un problemón. El tuyo es un fanatismo religioso”, le dijo a la exdiputada de Cambiemos.

Rápidamente, Hotton se sintió “discriminada” y pidió su renuncia. “Esto es un acto de discriminación de la directora del Inadi. ¿Qué me estás diciendo? Soy una ciudadana y que sea cristiana, vos me estás discriminando en este momento. Pido la renuncia de la directora del Inadi. ¡Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso!”. “30% de los argentinos somos evangélicos”, agregó luego.

“Lo que estoy diciendo es que el Estado es laico. Yo también tengo creencias religiosas. Todos podemos tenerlas, pero a la hora de legislar tenemos que hacerlo acorde a derecho y uno de los derechos es el derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo”, insistió Donda.

Ambas exdiputadas compartieron recinto en oportunidades anteriores en que se trató el proyecto en la Cámara baja y Hotton se encargó de marcar que quienes insisten en presentarlo “no entendieron que el argentino le dice que no, cada vez que se debatió” y anticipó que “le va a volver a decir que no”.

“El aborto va a ser el detonante del fracaso total de este Gobierno. Es un callejón sin salida, porque ganen o pierdan, pierden en todo sentido”, afirmó la exlegisladora que llegó a la bancada de la mano de Cambiemos y luego se separó del bloque.

Al respecto, dijo que “entre hoy y mañana pasan muchas cosas” porque “muchas veces los diputados no saben lo que permite la ley” y se enteran durante el debate. “Por ejemplo, esta ley permite que una chica de 17 años, con siete meses y medio, que va al médico y le dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que hacer un aborto, no le puede hacer una ecografía, no le puede informar las consecuencias”, sostuvo Hotton.

“No mientas. Si mentimos es un problema”, le reprochó Donda, pero la Hotton insistió: “La ley dice que hasta el noveno mes se puede abortar por las causales. Que los diputados lean la ley”, pidió.

La titular del Inadi, explicó que el proyecto de ley que se tratará este jueves en Diputados “no se mete con los abortos que son legales en la Argentina” y recordó que “hay interrupciones del embarazo legales” y que una de las causales es violación que rige desde “hace casi 100 años, cuando en el Congreso eran todos hombres”.

En el mismo sentido, aclaró que en el proyecto a debatir “el aborto es hasta la semana 12, no hasta el noveno mes”. “Después del tercer trimestre, médicamente no se considera aborto. Entonces nadie va a abortar a un bebé de siete meses y medio de gestación”, remarcó.

“Hace 15 años que venís insistiendo”, le retrucó la diputada identificada con los pañuelos celestes, y Donda le retrucó: “Hace 15 años. Algún día la democracia nos va a reconocer el derecho”.

Tras el cruce de ideas y de posicionamientos respecto del IVE fue que llegó el enfrentamiento sobre el fanatismo religioso. “No te estoy discriminando, te estoy describiendo. Disculpá si te sentiste herida”, pero “no podemos legislar por creencias de una parte de los argentinos”, sostuvo Donda y Hotton anticipó que va “a presentar una denuncia”. “Espero que alguien me escuche en la Justicia”, arremetió.

Victoria Tolosa Paz, que encabeza el Consejo Federal de Políticas Sociales, también se encontraba en el piso de TN e intentó llevar un poco de calma al cruce de las exdiputadas. “El debate no nos debe sorprender porque fue prometido por Alberto Fernández durante la campaña y ha hecho público que venimos a ampliar derechos: el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a la continuidad del embarazo que es el programa de los 1000 días”, detalló

“Hay una falsa lectura de que vamos a salir a obligar a las mujeres a no tener su embarazo y su niño por nacer. Todo lo contrario. Este Gobierno viene a garantizar derechos”, agregó.