Vuelve Carolina Stanley a la política: qué cargo ocupará en la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña trata esta tarde, en una audiencia pública, y mañana, en una sesión especial, la designación de la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el cargo de Asesora General Tutelar en la Ciudad, el organismo encargado de asistir a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y aquellos que son víctimas de delitos.

La iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue presentada ante la Legislatura hace un mes y tendrá un tratamiento exprés en 48 horas.

La postulación se pondrá en consideración en la audiencia que se lleva a cabo desde las 14, donde Stanley deberá exponer sus antecedentes para el puesto, y mañana se votará en una sesión convocada para las 10.

Conjuntamente a la candidatura de Stanley, se tratará el expediente que propone a Marcela Millán para la Defensoría General.



Ambos organismos forman parte del Ministerio Público de la Ciudad, que se completa con el cargo de la Fiscalía General que ocupa en la actualidad Juan Bautista Mahiques.

No obstante, solamente finalizarán los mandatos establecidos en siete años en marzo del 2021 la Asesoría General que ocupa Yael Bendel y la Defensoría General, conducida por Horacio Corti, que no podrán ser reelectos ya que son gestiones no prorrogables.

Stanley, quien fue legisladora porteña, luego estuvo al mando del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, y, entre 2015 y 2019, estuvo a cargo de la cartera nacional.