De Pablo dice que la negociación con el FMI es irrelevante y le deja un mensaje al equipo económico

El economista Juan Carlos de Pablo insistió en que que "no hay una política económica" por parte del Gobierno y advirtió que “hay que decirle al equipo económico hagan algo porque el ritmo inflacionario se está acelerando”.}

Según dio a conocer la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), entre octubre y noviembre los precios al consumidor aumentaron un 3,7%. En ese sentido, el economista dijo que “mejor que el equipo económico no esté subestimando este problema”.

“El 3,7% surge de un 6% de los precios que se van moviendo y de un 1% que sigue en precios regulados”, explicó De Pablo el martes en diálogo con radio Mitre. En tanto, agregó: “qué dice la historia, que vuela todo por el aire y después se hacen las cosas mal. No hay una política económica para la inflación, otra para la reactivación, otra para los subsidios, otra para los salarios y otra para la pobreza. No, hay una política económica”.

“Hay que decirle al equipo económico hagan algo porque el ritmo inflacionario se está acelerando”, alertó.

Por otro lado, el economista comentó que “dentro de dos días vamos a tener 5 mil balances del primer año de gestión del presidente Alberto Fernández”. Y recordó que “En mayo de 1980 el presidente estadounidense Jimmy Carter intentó recuperar a todos los funcionarios que estaban tomados de rehén en Teherán. Falló. Todos los cargaban, pero el presidente de Egipto le dijo ‘inténtelo otra vez’ y le ofreció el territorio egipcio como base de las operaciones”.

“Eso es estar a la altura de las circunstancias. Lo que le tenemos que decir al presidente Fernández es 'por favor inténtelo otra vez. Usted tiene tres años por delante, por favor arremánguese'”, destacó.

“Lo que me parece casi irrelevante es la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque al Fondo no le vas a pedir más plata, nadie tiene apuro por cerrar nada”, agregó.

Emisión

“Si por razones fiscales no tengo más remedio que emitir tanto, si los argentinos no quieren más precios, eso tiene una tasa de inflación. No me vengas con precios cuidados, no me vengas con tarifas congeladas”, opinó de Pablo sobre el ritmo de inflación.

Aumento de la pobreza

“Tenemos un nivel de pobreza a pesar de que tres cuartas partes del gasto público del Gobierno nacional son transferencias”, indicó el economista .

En ese sentido, sostuvo: “Sigo pensando que podemos tener problemas de medición. La línea de pobreza está basada en lo que los encuestados dicen que ganan”.

“Si el sistema económico no funciona, si producir no tiene sentido, no hay forma de solucionar el problema de la pobreza”, concluyó.