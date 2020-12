Carlos Melconian: "Argentina es el chanchito que hizo la casa de paja"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian criticó la gestión del Poder Ejecutivo e hizo un balance de los problemas estructurales que el país sufre desde hace décadas.

"Hoy volvimos a 1990 con un 42% de pobreza, solo superado en el 2001; y a eso se le suma la tasa de indigencia y de desempleo, con un deterioro formidable en dos variables claves", señaló el economista este martes en declaraciones a TN.

En esta línea, continuó: "Primero, se derrumbó la tasa de trabajo formal en la Argentina. Hay una nueva relación laboral de facto que la hizo el mercado. Te doy los números: sobre 21 millones de trabajadores llamados población económicamente activa -o sea de los 40 y pico que somos-, 21 en condiciones de trabajar, no llegan a 7 millones los privados formales. Y los supera la informalidad. Tenés más de 7 (millones de) informales, de los cuales 4 (millones) perdieron el empleo en la pandemia", precisó.

"El segundo elemento clave de toda esta película es que se derrumbó como nunca en la historia la tasa de inversión. Entonces, vos tenés relaciones laborales de facto y la inversión productiva que no se repone", disparó. Y en ese sentido, advirtió: "El diagnóstico uniforme dice que subieron los impuestos, el gasto público, la informalidad y que tenés más pobres. ¿Cómo es la historia? Para que esto se transforme en una carrera de antorcha, hay que congeniarlo con la política".

En lo que se refiere a la crisis que atraviesa la Argentina, para Melconian el principal conflicto latente desde hace un largo periodo de tiempo es “la falta de crecimiento económico, sin ninguna duda”. “Sin ir al 83, solo del 2001 a la fecha, la inflación ha sido de 7500%”, especificó. Y añadió: "Estamos hablando de que la calidad de vida promedio del argentino ha retrocedido al 2004 o a 1990".

“La pandemia es un imponderable. Nos dimos cuenta de que salió todo mal en lo sanitario con el diario del lunes, pero en lo económico es una piña”, sentenció el economista. Al comparar la estrategia implementada en el país para combatir la pandemia del Covid-19, el ex titular del BCRA ilustró: “Argentina es el chanchito que hizo la casa de paja. En lugar de acumular, no tiene fondo de pensión, crédito externo ni crédito interno”.

Melconian explicó que en el resto del mundo en vez de debatir “lo que se discutió acá con la cuarentena y las libertades públicas, para que afloje lo menos posible el nivel de actividad y la producción se bajaron los impuestos”, la administración del presidente Alberto Fernández “subió los impuestos en medio de la pandemia”.

"No me la quiero agarrar exclusivamente con este año, porque el Gobierno tuvo el imponderable de la pandemia. Eso es indudable, hemos tocado fondo. Ahora, no resolvió el tema político tampoco. Arrancaron mal paridos desde el primer día", completó Melconian.

“Volvió a quedar confirmado desde el punto de vista del formato la revalidación de regulaciones, intervencionismo público y congelamientos, como si fueran parte de la medicina”, agregó.

El especialista le reclamó una "dosis de honestidad" al Gobierno; apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, y opinó que en “cada reportaje que aparece el ministro sigue mintiendo”. “No entiendo, es una persona formada en una universidad americana que viene y se mete en el quilombo de la política al pedo”, criticó y reclamó que a las personas “no le tienen que mentir”.

"La gente castiga la mentira", recalcó el economista, al reparar en la urgencia de dar a conocer las cifras y un diagnóstico certero de la situación económica. "Nadie se atreve a decir que esto así fabrica pobres. Hay mucha hipocresía. En algún momento esto se va a traducir en un fenómeno donde el 80% de las personas van a votar en blanco", concluyó Melconian.