Día Internacional contra la Corrupción: qué puesto ocupa la Argentina en el ranking

Este miércoles 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha promulgada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar y concientizar sobre esta problemática que afecta a distintos lugares alrededor del mundo.

El principal objetivo está orientado a promover mensajes, acciones y campañas que remarquen la importancia de prevenir y luchar contra esta situación a nivel internacional, así como también difundir el rol de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en este proceso.

De acuerdo con datos que se desprenden de la ONU, cada año se pagan cerca de u$s 1 billón en sobornos. Pero eso no es todo: además, se calcula que durante el mismo período se roban unos u$s 2,6 billones mediante la corrupción, lo que implica un total del 5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

Esta cifra es más perjudicial en los países en desarrollo, donde la plata que se pierde es diez veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida de los ciudadanos.

Según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el contexto de pandemia del coronavirus favorece a la existencia de actos de corrupción en los gobiernos de diferentes países.

"La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública", aseveró Guterres, quien a su vez propuso que se desarrollen "sistemas más efectivos de rendición de cuentas, trasparencia e integridad".

Índice de Percepción de Corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional califica a 180 países en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.

Los resultados se obtienen a partir de 13 evaluaciones que se realizan mediante encuestas a especialistas en la materia y empresarios; y, en este marco, se establece una escala que va de 0 (máximo nivel de corrupción) a 100 (sin corrupción).

De acuerdo con los datos difundidos en enero del 2020, en 2019 la Argentina ocupó el puesto 66 de 180, con 45 puntos sobre 100 posibles, lo que se traduce en el ascenso más significativo en ocho años.