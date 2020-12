Uno por uno, cuáles son los proyectos que dividen o unen a Juntos por el Cambio en el Congreso

Luego de un año signado por la pandemia, el gobierno comenzó a enfocarse en otros temas y de ganar espacio en la agenda. A pesar de sus diferencias internas activó diversas cuestiones, que en muchos casos habían quedado relegadas por la crisis sanitaria. Ante estos planteos, Juntos por el Cambio ha respondido de diversas maneras, con mayor o menor cohesión interna según el caso.

La candidatura de Daniel Rafecas a la procuración general fue uno de los primeros test. El hombre elegido por Alberto Fernández no era, a priori, de un gran agrado opositor. Sin embargo, Elisa Carrió sorprendió y lo respaldó: sostuvo que contaba con los pergaminos necesarios y que no era un militante del gobierno.

Ante esta cuestión, varios dirigentes de Juntos por el Cambio quedaron descolocados por el planteo, pero la mayoría lo vio con buenos ojos. La postura pasó a ser esperar el pliego que debe enviar el Ejecutivo y luego sí discutirlo. Y defender la mayoría necesaria actual para nombrarlo, de dos tercios, ya que una corriente oficialista quiere que se pueda nombrar con mayoría simple.

Otro de los temas que implicó un posicionamiento de la oposición es el proyecto de legalización del aborto, que comenzará a discutirse el jueves en la Cámara de Diputados. En este punto se replica en parte lo sucedido en 2018: existe un posicionamiento personal más allá de la cuestión partidaria. Es decir, no se espera que Juntos por el Cambio vote en bloque en ninguna de las dos cámaras. Sin embargo, a diferencia de la discusión de hace dos años, el tema genera menos grietas y riesgos de fracturas a nivel interno, ya que quedaron explicitadas las posturas.

Hubo otros temas en los que la reacción fue más generalizada. Por ejemplo, con los cambios en la movilidad jubilatoria. En este caso, la reacción fue de rechazo. Consideraron que los pasivos perderán en comparación a la fórmula anterior y que implicaba un ajuste. Además, recordaron los incidentes en el Congreso, en 2017, cuando el gobierno de Cambiemos quiso modificar la ley con una fórmula, que, según consideran, favorecía a los jubilados.

Pero el tema que sin dudas generó un hito en la relación entre oficialismo y oposición es la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. La sintonía mostrada entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta durante meses por el manejo de la pandemia se cortó de un momento a otro. A partir de allí, Rodríguez Larreta tomó incluso un mayor vuelo político y se plantó como uno de los grandes referentes de Juntos por el Cambio, que lo respaldó en su reclamo.

Finalmente, el último tema fue el proyecto de los gobernadores oficialistas y del gobierno para suspender las PASO en 2021, lo que comenzará a discutirse mañana en el Congreso. En este caso, la postura mayoritaria fue de rechazo, aunque no hubo unanimidad. Tanto Rodríguez Larreta como Mario Negri fueron taxativos en la inconveniencia de esa suspensión.

Sin embargo, hubo algunos matices. Tanto Patricia Bullrich como Alfredo Cornejo abrieron una puerta a una posible negociación. Por ejemplo, en la posibilidad de que no se realicen las primarias en los casos en los que no hay competencia interna. En el punto en el que sí hicieron hincapié es en la necesidad de dialogar y consensuar, y que no sea un proyecto en el que el gobierno avance solo. Por otro lado, Gerardo Morales, quien podría querer evitar también las primarias en su provincia, evitó referirse al tema.