Baja de imputabilidad: Juntos por el Cambio quiere volver a discutirla tras el crimen de un ciudadano armenio

El vicejefe de Gobierno y Ministro de Seguridad porteño Diego Santilli se refirió hoy al asesinato de un ciudadano armenio en manos de un adolescente de 15 años en un intento de robo en la zona de Retiro e instó a las autoridades nacionales a discutir la "Ley Penal Juvenil".

Tras conocerse el hecho, Santilli anunció en sus redes sociales que se detuvo al atacante, un joven de 15 años a quien se le encontró un revólver calibre 32 entre sus pertenencias.

"Ya detuvimos a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio. Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo", manifestó el funcionario.

En 2019 el macrismo había presentado un proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil ante la Cámara de Diputados el cual contemplaba una serie de modificaciones que apuntan a la contención de menores que entren en conflicto con la ley. El punto más relevante era la reducción a 15 años de la edad de la imputabilidad en los casos de delitos con penas superiores a 15 años de prisión. El texto nunca fue tratado por el cuerpo.

Con la noticia del asesinato de un quiropráctico de nacionalidad armenia por un balazo en el cuello en manos de un menor cuando intentó robarle la bicicleta Juntos por el Cambio busca volver a poner en agenda la reforma que quedó trunca en 2019.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 8:00 en la intersección de la avenida Madero y San Martín, cuando la víctima, de 47 años y con domicilio en el barrio porteño de Nuñez, fue abordado por un delincuente armado.

La víctima, que reside en el país desde hace 20 años, había salido, tal como acostumbraba hacer varios días a la semana, a andar en bicicleta con un amigo, que lo seguía algo retrasado mientras se dirigían a la zona de Puerto Madero donde iban a encontrarse con otro ciclista.

Tras ser baleado, el hombre fue traslado por la ambulancia del SAME al Hospital Fernández, donde murió pocos minutos después.

El sindicado como asesino es un adolescente de 15 años, quien fue detenido por la Policía de la Ciudad en uno de los accesos al Barrio 31, a unas pocas cuadras de la escena del crimen con un revólver calibre 32 entre sus pertenencias.

El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, confirmó a radio Mitre que "a 100 metros había un policía, por eso rápidamente se lo pudo capturar con el arma homicida".



D'Alessandro también aclaró que "al principio se habló de otros dos chicos que habían salido corriendo" pero que "después la declaración de un testigo imputa al detenido como único autor del hecho".

Sin embargo, explicó que de todas formas están "relevando las cámaras para ver si estaba acompañado por otros delincuentes".



"Este hecho nos lleva a preguntarnos por qué un menor de 15 años está dispuesto a robar y matar a una persona. Ése es el grado de impunidad que tienen porque saben que no tendrán consecuencias, no puede ser que sea así", opinó el funcionario.



"Anda con un arma en la cintura y es capaz de matar porque sabe que no tiene consecuencias, lo más probable es que vuelva a delinquir", agregó D'Alessandro.