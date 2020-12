El impacto en el mundo laboral

Julián A. De Diego, académico y doctor en Ciencias Jurídicas, y Daniel Funes de Rioja, fundador de Funes de Rioja & Asociados, se refirieron a los elementos centrales que han variado en el mundo laboral a partir de la irrupción de la pandemia.

"Frente a la prohibición de actividades productivas y la habilitación de lo que es sanidad, farma y alimentos, debimos poner en marcha protocolos de prevención y de transporte porque, sin eso, no nos habilitaban la actividad", mencionó Funes de Rioja. Además, "el Gobierno decidió calificar como excluidos de la obligación de prestar servicios a los grupos críticos. Esto lo hicimos armónicamente, pero lo que no hicimos armónicamente con el Gobierno fue que, además de la doble indemnización que había impuesto en diciembre, agregó la prohibición de suspensiones y despidos".

Según el vocero, "esto generó una situación desigual porque había que pagarles lo mismo al que trabajaba y al que no. Dio lugar a la primera negociación que hicimos desde la UIA con la CGT para buscar el camino del artículo 223 bis, que son las suspensiones acordadas, y cuando se acuerdan en ese carácter se establece una compensación no remunerativa que no es salario".

Julián de Diego, Daniel Funes de Rioja y Elizabeth Peger

Para Funes de Rioja, "hay que generar un modelo de contratación para la emergencia. Es decir, que tiene que haber por unos años una forma de contratación que sea ágil, sin cargas sociales y con un régimen indemnizatorio para agilizar la entrada".

De Diego planteó: "Es momento de enfrentar modelos para lo que viene, un proceso de reconstrucción propio de una guerra, donde el enemigo ha sido invisible, donde la batalla la venía ganando y ahora empieza a retroceder, gracias a las herramientas que se están creando en la medicina. En ese proceso de reconstrucción se perdieron 1500 millones de puestos de trabajo en el mundo. Necesitamos un régimen laboral que permita volver a canalizar los puestos de trabajo con un bajo costo, sobre todo en pymes, respetando a los trabajadores, pero que no tenga toda la cobertura y pesos que están fijados en la legislación".

Por último, el especialista planteó al teletrabajo como el mecanismo de creación de puestos de trabajo genuino más importante del planeta. “Si llegamos a tener normas de teletrabajo impeditivas dentro de Argentina, vamos a tener teletrabajadores en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia porque hoy los mecanismos permiten la comunicación a cualquier país. Si uno no tiene reglas con carácter permanente y que entiendan que hay que atender un estado de emergencia originados en la pandemia, no entiende cómo es la realidad y no va a poder salir de la crisis”, concluyó.