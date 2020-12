Internaron a Víctor Hugo Morales por una arritmia

El periodista Víctor Hugo Morales fue internado ayer domingo en una clínica por una arritmia y deberá permanecer allí por unas "48 ó 72 horas por precaución", aunque se encuentra bien, según aclaró él mismo en una salida telefónica para su programa radial matutino.



"Estoy internado desde ayer y permaneceré así un par de días. Tengo una arritmia desde hace tiempo y, no sé si son estas épocas maradonianas tan especiales, tuve algún percance y ayer amanecí mareado", dijo el relator en la apertura de hoy de su programa "La Mañana", que se emite por la AM 750.



Acto seguido, amplió: "Me trajeron a una clínica donde con enfermeras maravillosas, Natalia y Marlene, estoy siendo cuidado de forma estupenda pero deberé quedarme 48 ó 72 horas por precaución, por lo tanto voy a estar ausente del programa. No se preocupen, ya estoy bien pero hay una cuestión de observación y prudencia para hacer lo menos posible por lo menos esta jornada”.



El periodista aclaró que había optado por salir al aire desde allí "para tranquilizar a los amigos que empiezan a preguntar", debido a su ausencia de ayer en la transmisión del partido que disputaron Boca y Talleres de Córdoba.



A raíz de esta situación, el periodista uruguayo no podrá realizar su habitual programa en el canal televisivo C5N por unos días.



La referencia realizada por él mismo al hablar de "épocas maradonianas" se debe a que el periodista se mostró días pasados muy conmovido por la muerte del astro futbolístico Diego Armando Maradona, con quien mantenía un estrecho vínculo profesional.



Cabe recordar que muchos hitos en su trayectoria como relator en nuestro país están ligados a la carrera del futbolista, entre ellos, su famosa locución del monumental segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México de 1986.



Además, la primera intervención de Víctor Hugo en tal sentido en la Argentina coincidió con el debut de Maradona en Boca Juniors, en 1981, en un partido en el que los "xeneizes" empataron 2 a 2 con Talleres de Córdoba.



El periodista y el astro futbolístico además compartieron la conducción de programas especiales en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.