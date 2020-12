Los inversores apuestan a las acciones y el flujo a emergentes marca un récord

La llegada de las vacunas y la eliminación del riesgo electoral en Estados Unidos impulsaron un fuerte flujo de dinero hacia los mercados de deuda y acciones, con valores récord. En noviembre, el flujo hacia ETF (índices cotizados) de acciones alcanzó los u$s 81.800 millones en noviembre y el flujo hacia los mercados emergentes alcanzó un récord u$s 76.500 millones.

El mundo se encuentra en una etapa de extrema liquidez debido a las fuertes intervenciones y emisión de dinero llevado a cabo por la Fed y los distintos bancos centrales del mundo para poder sostener a la economía y a los mercados durante la pandemia del coronavirus. Con las chances de que la pandemia comience a quedar atrás gracias a la llegada de las vacunas, los inversores amplían su confianza para posicionarse en acciones y activos de riesgo, eso explica los fuertes ingresos de capital.

Y las tasa de interés bajas a nivel global obligan a los inversores a buscar retornos en mercados con mayor riesgo, como el de acciones.

Acciones globales

Según el portal MorningStar, los flujos de fondos hacia ETF de acciones alcanzaron u$s 81.800 millones. Los flujos netos hacia fondos de bonos alcanzaron los u$s 15.100 millones, sumando un total de u$s 91.400 millones, por lo que los flujos hacia todos los ETF registraron un nuevo récord mensual y situaron el recuento del año hasta la fecha en u$s 440.400 millones.

Desde MorningStar advirtieron que si diciembre está cerca del promedio de los últimos años, el 2020 podría ser un año récord para los flujos de ETF.

En lo que va del año, los inversores destinaron u$s 184.100 millones en ETF de acciones y u$s 191.900 millones en ETF de bonos.

De los u$s 81.800 millones estimados que ingresaron en ETF de acciones, la mayoría de los flujos se destinaron a replicar el S&P 500. El SPDR S&P 500 ETF (SPY) que justamente replica a dicho índice, tuvo las mayores entradas de cualquier ETF por un amplio margen, acumulando u$s 14.000 millones en nuevos activos netos. Al SPY le siguieron el Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) y Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

En cambio, los inversores decidieron salirse del oro, desarmando posiciones en el ETF que replica el metal precioso. El SPDR Gold Shares (GLD) que replica el movimiento del oro, lideró la lista de ETF con las mayores salidas con u$s -3700 millones. El fondo que replica el oro se había beneficiado de la estrategia de fly to quality (salto a la calidad) a principios de año por la crisis de coronavirus.

Mercados Emergentes

Según el Instituto Internacional de Finanzas (IFF), los flujos de capitales globales hacia los mercados emergentes fueron récord en noviembre y se situaron en u$s 76.500 millones.

En su informe detallaron que hacia las acciones fueron u$s 39.800 millones y u$s 36.700 millones hacia la deuda emergente. Los flujos hacia las acciones de China registraron entradas de $ 7900 millones.

El 2020 fue un año muy volátil para los flujos de capitales hacia y desde los mercados emergentes. En medio del estallido de la crisis del coronavirus hubo fuertes salidas en marzo, superando los u$s 75.000 millones. Desde allí se inició una tibia recuperación y recientemente una disparada en los flujos hacia esos mercados.

“Estimamos que los valores de mercados emergentes atrajeron alrededor de $ 76.500 millones en noviembre, significativamente más alto que los u$s 23.500 millones de octubre. Las noticias recientes sobre posibles vacunas, junto con la resolución de la incertidumbre con respecto a las elecciones estadounidenses, han beneficiado enormemente los flujos de capital”, explicaron desde IFF.

Adicionalmente, desde el Instituto Internacional de Finanzas detallaron que el éxodo de capitales de los mercados emergentes está ahora firmemente en el espejo retrovisor y parece que continuarán las fuertes entradas de capital.

Los flujos benefician a Latinoamerica

Los flujos hacia los mercados emergentes les permitieron una performance relativa mucho mejor que el S&P500, con especial foco en las acciones de la región. Mientras el S&P500 subió 6,7% en el ultimo mes, el ETF de emergentes subió 8,3%.

Latinoamérica en tanto tuvo una performance notable en el ultimo mes ganando 30%, con las acciones de Brasil, México, Chile y Perú ganando 27%, 23%, 19% y 14% respectivamente.

Acciones de Argentina como YPF y Grupo Financiero Galicia fueron de las que mas ganaron en el ultimo mes recuperándose 49% y 29% respectivamente. Los bonos de mercados emergentes en dólares también subieron, ganando en el ultimo mes 1,7%.