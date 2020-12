Empresas de colectivos exigen $ 5000 millones al Gobierno, o afectarán el servicio en el AMBA

Las cámaras empresarias de colectivos interurbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que esta semana reducirán el servicio de transporte ante la falta de pago de una deuda que estiman en $ 5000 millones contraída por el Estado nacional durante el año y que, de no resolverse, amenaza con ponerlas al borde del déficit.

El pasado viernes, la UTA, las gremiales empresariaes Cetuba, Ctpba y Aaeta y el Ministerio de Transporte que lidera Mario Meoni acudieron a una audiencia de conciliación obligatoria en la que el Gobierno se comprometió a liquidar los subsidios adeudados para que las empresas pudieran pagar en tiempo y forma los salarios de noviembre de los colectiveros, tras acordar una recomposición salarial en el orden del 30%.

No obstante, las cámaras aducen que el sector no tiene reconocimiento de mayores costos no salariales desde 2019 y, al no tener permiso de transportar personal "no esencial", sus ingresos genuinos están hundidos. Por todo ello, de no haber solución, reducirán aún más la flota de vehículos que recorre la región.

Desde Transporte aseguraron que las conversaciones continuarán la próxima semana y aseguran que, en el marco de la pandemia, el Estado continuó haciendo un "esfuerzo" por resolver la ecuación de las empresas.