Boudou criticó la decisión de la Corte y prometió que seguirá en la política

Después de que un fallo de la Corte Suprema ratificara la condena a cinco años de prisión que le impusieron en la causa Ciccone, el exvicepresidente Amado Boudou salió este domingo a cuestionar la decisión del tribunal que, dijo, representa “otro baldazo del Poder Judicial sobre la democracia”, al tiempo que ratificó que no dejará de hacer política.

Para el también exministro de Economía, el máximo tribunal eligió desoír los planteos de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, que habían respaldado su pedido de revisión de la condena condena. “No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es 'no queremos opinar'; quizá porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé", respondió en diálogo con radio Rivadavia.

Boudou cargó de plano contra la Justicia. "El poder más desprestitigado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora. Todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión", disparó.

En cuanto a la causa Ciccone -por la que fue condenado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos-, insistió en que él fue involucrado sin tener “nada que ver” en lo que en realidad fue “la compra de un grupo empresario a otro" y que, además, la imprenta "finalmente terminó en manos del Estado", una condición que aseguró haber defendido siempre.

"Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha", afirmó, antes de cuestionar también la extensión del fallo: "Cuando hay una sentencia de 900 páginas es porque muy bien no se puede explicar".

Finalmente, Boudou aseguró que "de ninguna forma va a suceder" que él se retire de la política, pese a la decisión de la Justicia. "La política no es tener un cargo público, la política es poder decir la verdad, es poder decir cosas para la Argentina. Esto de que la política es un juego de vanidades es para muy poquitos. La construcción política es otra cosa y yo voy a seguir pensando y actuando con la misma fuerza y con la misma alegría de defender la causa popular porque el mundo es demasiado desigual y demasiado injusto para que uno se caiga por un tema personal", desafió.