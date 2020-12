Productivo debate en favor de la hidrovía

El debate por el futuro de la hidrovía tomó nuevo impuso tras la sanción del Decreto 949/20 que pone en marcha el llamado a licitación de la vía navegable.

Juan Carlos Schmid, secretario general de la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA); Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario; Luis Zubizarreta, titular de la Cámara de Puertos Privados Comerciales; y Juan Carlos Venesia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario debatieron sobre el proyecto, los desafíos y las proyecciones durante el XXX Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior.

Para Schmid, si bien el anuncio ha sido muy importante, es necesario que el Estado funcione no sólo como facilitador de infraestructura, sino como planificador de políticas públicas que permitan proyectar a largo plazo.

“El enfoque que ha establecido el gobierno es altamente auspicioso, pero nosotros no queremos que no sea solo un corredor de exportación sino un lugar donde se articulen políticas de distinta naturaleza. Como corredor fluvial, ya ha traído inversiones, productividad, y un trabajo ininterrumpido, por lo cual ahora falta mejorar lo que no funciona”, aseguró el gremialista.

Mirá también Con mesas de acuerdo crece la industria naval Desde los sectores público y privado, se trabaja para potenciar un sector clave en la economía por su enorme generación de mano de obra calificada.

Por su parte, Daniel Nasini, consideró que la nueva concesión de la hidrovía debe apuntar a “un sistema de navegación moderno, garantizar el mantenimiento óptimo de la vía navegable y tener sustentabilidad ambiental”.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó conforme con los anuncios del Gobierno, ya que “el sistema de navegación de nuestro país, y en particular el del Río Paraná es muy importante y estratégico para el desarrollo económico”.

En una misma línea, Zubizarreta resaltó que “tenemos una oportunidad única para cambiar la historia. La hidrovía ha sido uno de los pocos hitos exitosos de los últimos 30 años. Ahora es el momento de apuntar a un proyecto más ambicioso, con nuevas tecnologías y más competitividad”.

Juan Carlos Venesia, uno de los principales referentes y mayores conocedores de la vía navegable destacó a la hidrovía como “parte del sistema de navegación troncal argentino y la principal infraestructura de transporte del país”.

El Presidente del Instituto de Desarrollo Regional de Rosario consideró que el anuncio del Gobierno fue muy acertado al plantear la nueva concesión a partir del consenso de las provincias involucradas. “Ese trabajo se tiene que ver plasmado luego en políticas públicas sustentables, que le den previsibilidad al sistema. En paralelo al proyecto de la hidrovía tiene que darse el debate por el desarrollo del sistema portuario fluvial íntegro a través de un plan específico de infraestructura”.

El panel finalizó con un intercambio entre los invitados y los moderadores, donde se recordó la positiva historia de esta concesión y se definió a la decisión de dragar y señalizar el Paraná como uno de los hitos geopolíticos más importantes de la historia argentina.

También se abordó el futuro de las inversiones, de las terminales portuarias, las exportaciones y cómo retomar el impulso para volver a poner al sector portuario argentino otra vez a la par de sus competidores.

El seminario continuará los días 9, 10, 11 y 15 de diciembre, con el objetivo de consolidar un espacio anual en el que se discutan temas de un sector que ha ido creciendo en la consideración pública, en función de su aporte a la economía y al desarrollo que ha tenido en estos años.