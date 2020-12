Coronavirus en México: por suba de casos, López Obrador pide no salir a comprar regalos

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador instó hoy a los habitantes de la capital mexicana a no salir a la calle por las fiestas navideñas para visitar a familiares y comprar regalos, y anunció un refuerzo de la respuesta sanitaria gubernamental por un repunte del Covid-19 en la ciudad.

"Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda, regala afecto, cariño, amor, no lo compres", dijo AMLO e insistió en que "si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle", dijo al leer un decálogo de sugerencias para que los ciudadanos restrinjan ellos mismos sus actividades. "Nada de prohibir (...) Que de manera libre, voluntaria, cada quien se cuide y decida qué hacer".

El mandatario aclaró que se trata de una convocatoria "respetuosa" y no una medida coercitiva. Descartó que se vaya a imponer un toque de queda en Ciudad de México, que acumula casi 220.000 contagios y cerca de 18.000 muertes asociadas al coronavirus de los 1,1 infectados y 108.173 fallecidos a nivel nacional.

Mirá también La OMS advierte: "Las vacunas no equivalen a cero coronavirus" El organismo anunció que espera tener 500 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para el primer trimestre de 2021, pero expresó su preocupación sobre la creciente percepción de que la pandemia parecería haber terminado

Entre los planteamientos, expuestos en la habitual rueda de prensa diaria el gobernante, López Obrador exhortó a los ciudadanos a comunicarse con sus familiares por teléfono o videollamada y "que no se reciban muchas visitas" en los hogares.

El mandatario mexicano anunció, además, una ampliación del número de camas, equipo y personal médico en la capital, de unos nueve millones de habitantes y más de 20 millones contando su área metropolitana. Horas después, la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, informó que la urbe dispondrá de 600 camas más para atender a los enfermos.

Según dijo Sheinbaum a periodistas, la situación en la metrópolis es "difícil", al haber llegado la ocupación hospitalaria por Covid-19 al 56% el 3 de diciembre desde el 52% el 27 de noviembre. "Otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables", dijo.

La funcionaria anunció dos medidas complementarias a las planteadas por el mandatario: la reducción "al mínimo" de la operación de la administración capitalina y regresar al trabajo remoto en las empresas que habían vuelto a enviar a sus empleados a las oficinas.