Consenso fiscal 2020: sin Larreta, Nación y provincias firmaron el documento

El presidente, Alberto Fernández, presentó el Consenso Fiscal 2020 firmado por casi todos los gobernadores que reemplaza al acuerdo rubricado en 2017 bajo la administración de su antecesor, Mauricio Macri.

No estuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , en pugna con Nación por la quita de fondos coparticipados a Capital Federal que impulsa el oficialismo en el Congreso.

Fernández agradeció a los gobernadores presentes por el respaldo brindado este año tanto en el frente sanitario como en el proceso de renegociación de la deuda.

En ese sentido, aseguró que su administración ajustará el gasto público en 2021, dado que elevará "la inversión en salud, educación y en la obra pública". "No quiero volver a la normalidad que teníamos, sino ir a una normalidad más justa", lanzó.

"Hubo un momento en el que todos nos dimos cuenta que ante lo desconocido tuvimos riesgo de que el barco se hundiera. Pero llegamos acá y este es el mejor corolario. De lo que habla es de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante. La responsabilidad de acá no es ajustar, sino de cómo vamos a crecer y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer", señaló.

Y agregó: "Cuando me hablan de que estamos promoviendo un ajuste para 2021 yo me asombro, porque la inversión en obra pública se duplicó, y después subió la inversión en salud, educación y otras tantas áreas. ¿Dónde está el ajuste? Vayan y miren la barra de intereses de la deuda. El año que viene tocaban pagar u$s 12.000 millones. Esos son dólares que se quedan en el país para repartirse en las provincias para que crezcan."

En el acto firmaron el Consenso los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Formosa, Gildo Insfrán; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Tucumán, Juan Manzur, y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Por su parte, rubricaron el acuerdo en representación de Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe sus vicegobernadores: Manuel Calvo, Eugenio Salvador Quiroga y Alejandra Rodenas, respectivamente.

También estuvieron en el anuncio el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo De Pedro y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios.

Jujuy firmó primero

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no pudo estar en el anuncio presidencial realizado en el Museo del Bicentenario por "cuestiones de agenda", por lo que firmó el acuerdo previamente en casa de gobierno en una reunión con Alberto Fernández y el ministro de Pedro.

Tampoco estuvo presente en el acto el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que por recomendación médica no viajó a Buenos Aires. De todos modos, la provincia puntana no fue parte del pacto anterior firmado en 2017 durante el macrismo.

El pacto fiscal de 2017 comprometía a todas las provincias firmantes a establecer topes decrecientes para las alícuotas de Ingresos Brutos para rubros clave de la economía para desarticular de a poco el tributo considerado más distorsivo por los analistas. Fue suspendido en las primeras semanas de la era Fernández y ahora fue reemplazado por el nuevo documento firmado este viernes.