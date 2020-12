Alberto Fernández, sobre las jubilaciones: "Vamos a volver a la fórmula original de Cristina"

"Los senadores me propusieron cambiar el empalme" de los haberes previsionales, con lo cual se volverá en la propuesta oficial, "a la fórmula original de Cristina (Kirchner) en su integridad", sostuvo el presidente Alberto Fernández este jueves.

"Con (Claudio) Moroni y (Fernanda) Raverta se nos ocurrió volver a la fórmula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales", señaló el mandatario esta mañana en declaraciones radiales, luego de que anoche se conociera la decisión de modificar la iniciativa para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual, de ser sancionada por el Congreso, habrá cuatro incrementos por año.

En diálogo con El Destape Radio, el jefe de Estado lanzó: "Yo estoy satisfecho con lo que hicimos el primer año porque no sólo le ganamos a la inflación sino que cuando uno revisa las paritarias, el 85% de los jubilados terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina".

Y en ese sentido añadió: "Yo lo celebro porque definitivamente los jubilados necesitan mejorar sus ingresos. Tenemos que ir corrigiendo y tender a una mejora de las jubilaciones. Me parece que esta solución que ahora a las 11 de la mañana hay una reunión en el Senado, con quien trabajamos muy bien ayer (miércoles), con el bloque, ahora a las 11 van a ir los funcionarios nuestros a plantearles esta idea que nos parece buena, porque resuelve el problema del empalme: no deja a los jubilados desamparados un solo día y además permite que los jubilados vean recomponer su ingreso cada 3 meses y no cada 6 como era antes".

De acuerdo con sus dichos, cuando llegaron al Gobierno hace un año, resolvieron suspender el sistema de actualización que había dejado la administración anterior y se incluyó la creación de una comisión bicameral para que estableciera un nuevo índice.

"Habría que empalmar el viejo régimen con el nuevo, algo que también se le ocurrió a (Mauricio) Macri en su momento", recordó. Y, posteriormente, aclaró que lo que terminó haciendo el expresidente "fue hacerle perder a los jubilados el primer trimestre de actualización que les correspondía".

Entonces, "cuando nos sentamos ayer en Casa de Gobierno se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal, según sea el más alto. Con lo cual quedó exactamente la misma fórmula que durante 8 años rigió y le permitió a los jubilados un aumento real de las jubilaciones", aseveró.

"Lo que decidimos es: durante este año hicimos actualizaciones semestrales, sigamos con las actualizaciones semestrales, que la ley empiece a regir en enero y en marzo actualizamos -enfatizó-. Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, la verdad es que prefiero hacerlo porque para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados".

Pandemia del coronavirus

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado se pronunció sobre la emergencia sanitaria por el Covid-19 y, en ese marco, manifestó: "Nosotros estamos saliendo de una pandemia después de haber recibido el país en terapia intensiva. El expresidente Macri dice que él dejó de gobernar en agosto del año pasado. Es lo que él dice, no lo que digo yo. Y así nos dejó el país. Sobre llovido, mojado: nos vino la pandemia".

"La verdad que la pandemia la sobrellevamos con mucho esfuerzo y yo con la tranquilidad de que no sólo nos ocupamos de la salud de la gente sino también de los sectores pobres", aseguró.

Dijo que "lamentablemente" será recordado como "el Presidente de la pandemia", pero destacó que, en este primer año de su gestión de Gobierno, que se cumple el próximo 10 de diciembre, habrá acumulado justamente por ese hecho "una experiencia que ningún presidente tuvo".

"La aproveché porque puso en juego mis valores y no los alteré, los cumplí y no me equivoqué", señaló, y a su vez consideró que "El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta".

Planes sociales: IFE y ATP

Con respecto al Programa Asistencia al Trabajo y la Producción, resaltó que "no desapareció totalmente" ya que "se mantiene para los sectores que lo siguen necesitando. El ATP, por ejemplo, cobraron las automotrices, pero han producido en el último mes un 20% más que el mismo mes del año pasado, no tiene sentido seguir manteniendo ese ATP porque, gracias a Dios, esa actividad se ha recuperado".

En cambio, afirmó que "hay sectores vinculados a la gastronomía, al turismo, que lo siguen necesitando, y para ellos se sigue manteniendo. No es que lo eliminamos totalmente".

Luego, se refirió al Ingreso Familiar de Emergencia y opinó que "es muy llamativo cuando mirás las historias vinculadas al tema, porque te encontrás con quien se puso a cocinar pizzas para hacer delivery y usó la plata del IFE para comprar la mercadería para producir; y te encontrás con otro que hizo un demo de música para grabar sus temas, te encontrás de todo en el medio".

Por este motivo, "entendimos que el IFE 4 lo debíamos direccionar realmente a los sectores más necesitados hoy en día, y por eso estamos destinando entre $ 10 y 15.000 millones más para diciembre para llegar a esos sectores que tenemos detectados como que efectivamente necesitan el IFE, o sea, el IFE tampoco desapareció, sino que lo focalizamos en los sectores que efectivamente necesitan la ayuda", sentenció.