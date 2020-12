La Anmat comenzó a el proceso de aprobación de la vacuna de Pfizer

Una por mes. En octubre, el 5, fue AstraZeneca la que inició el proceso ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para aprobar su vacuna contra el coronavirus. En noviembre llegó el turno de la rusa Sputnik V. Y ayer, reveló el ministro de Salud Ginés González García, dio su primer paso la documentación para su registro del laboratorio Pfizer.

No fue el de ayer un día más en la lucha contra el Covid-19: precisamente la empresa norteamericana Pfizer, junto a su socio alemán BioNTech, logró su aprobación oficial en el Reino Unido. Con un cronograma fijado para iniciar el próximo lunes, este país podría convertirse en el primero del mundo en comenzar a vacunar a su población. El uso del potencial responde a que el presidente ruso Vladimir Putin, también ordenó arrancar el operativo de vacunación la próxima semana.

Las tres vacunas que están siendo evaluadas en la Argentina

"Lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización por las cuestiones pandémicas, es una buena noticia", celebró González García ayer al anunciar que la Anmat comenzó a evaluar la vacuna, que en sus pruebas demostró un 95% de efectividad. "Si aprobó el Reino Unido yo estoy convencido en que tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no puedo anticiparlo porque no depende de mi, es una decisión técnica", añadió.

Por otra parte, el ministro remarcó que que el Gobierno pretende empezar el proceso de vacunación "en la primera quincena de enero" pero no sería con el producto de Pfizer sino con la rusa Sputnik. "Ahora (la compañía norteamericana) nos anunció que lo que pensaba ser a fin de diciembre o principio de enero, ahora dice que no, que tuvo inconvenientes y no sería hasta febrero", reveló.

Si bien no hubo confirmación local, desde Rusia sostuvieron ayer que la vacuna Sputnik podría llegar a producirse en el país. Fue el director general de Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev, la empresa a cargo de su desarrollo, quien afirmó que se busca "generar un espíritu de asociación y trabajo en conjunto, así que países como India, China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios". Se sumaría así a la elaboración de la droga base en mAbxience de la de AstraZeneca.