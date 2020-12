Uruguay: el ex presidente Tabaré Vázquez está estable aunque le detectaron una falla renal

La salud del ex presidente Tabaré Vázquez "sigue" en "situación estable", dijo este miércoles en conferencia de prensa su hijo Álvaro Vázquez, oncólogo y jefe del equipo médico que trata al referente frenteamplista. El exmandatario sufrió días atrás una trombosis aguda en su pierna izquierda y una infección en el mismo lugar, de la cual se recupera desde el fin de semana, mientras los especialistas trabajan también en "una cierta falla renal" detectada.

"En medio de esta realidad en la cual hay cierta debilidad y fragilidad de su estado de salud, el otro día (por el domingo) informaba de una trombosis en su miembro inferior izquierdo y de una infección que también tuvo en el mismo miembro. Esto ha evolucionado favorablemente. La trombosis por supuesto sigue estando, porque esto demora en ir hacia atrás, pero el edema en la pierna ha mejorado y signos de infección ya no tiene, por lo cual nos pone en cierto optimismo sobre ese cuadro", señaló Álvaro Vázquez.

"Si bien hemos avanzado en este aspecto, hemos empezado a detectar una cierta falla renal que estamos atacándola para ver si podemos revertirla", agregó el hijo del expresidente.

Según indicó, el problema renal está en evaluación por parte del equipo médico mientras realizan "tratamiento con líquidos como debe hacerse". "Estas complicaciones son esperables en un paciente oncológico que está en la etapa en la cual él está. El paciente oncológico tiene las características que poco a poco se va deteriorando su estado de salud y queda más vulnerable a algunas complicaciones que pueden haber", explicó el médico.

Tabaré Vázquez tuvo que realizar radioterapia por un cáncer de pulmón detectado en agosto de 2019 y más adelante también recibió tratamiento por una “metástasis pancreática”. Sin embargo, en estos momentos no está recibiendo ningún tratamiento oncológico ya que la “situación del cáncer está estabilizada”, según informó su hijo este domingo 29 de octubre.

El médico negó también este miércoles que el expresidente se encuentre "en un momento de gravedad".

"Él está en situación en la cual su enfermedad oncológica ha avanzado pero no estamos en un momento de gravedad como se ha dicho en muchos lugares, inclusive se ha dicho que ha estado en coma. Eso no es así. Nosotros nos hemos comprometido a que cuando haya novedades las vamos a comunicar entonces todas esas versiones creo que no estuvieran", cerró.