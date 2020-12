La ANSeS informó que el FGS no está vendiendo bonos en dólares

Representantes de los jubilados, de los trabajadores y de las cámaras empresariales (como de la construcción y de la pequeña y mediana empresa) que forman parte del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANseS se enteraron ayer en la reunión del Consejo que el organismo no está vendiendo bonos en dólares.

Por el contrario, viene comprando más de 100 millones de nominales de AL 30 por el equivalente de u$s 50 millones, ya que cada vez que cobra algún cupón en dólares sale a comprar este bono, que es el más utilizado para hacer contado con liquidación y dólar MEP.

Está claro que a la mesa de dinero del FGS no le queda otra alternativa: o compra bonos en dólares y los vende contra pesos sino.

No sólo que ayudan de esta manera a bajar el CCL, sino que al cobrar dólares no tiene otra alternativa: o se los vende al Banco Central al tipo de cambio oficial de $ 80, o compra estos bonos y embolsa casi el doble de los pesos que le daría el BCRA. Los mesadineristas que comanda el subdirector ejecutivo de Operaciones del FGS, Lisandro Cleri, son conscientes de que no tienen más opciones que vender a $ 80 o comprar y revalorizar el doble.

Mirá también Cómo un desarme de la Fed podría tener impacto negativo en la Argentina Para tranquilizar a los mercados, la Fed inició en marzo una compra masiva de bonos y activos en Wall Street. La hoja de balance creció u$s 3 billones en el año y un desarme de la misma podría generar volatilidad en los activos a nivel global, incluidos los argentinos. Por JULIÁN YOSOVITCH

“Quédense tranquilos, no se preocupen, que no estamos vendiendo bonos en dólares en el mercado secundario”, suelen responder desde la ANSeS cuando los representantes de los jubilados les consultan sobre las noticias que leen en los diarios.

“Como a veces baja el contado con liqui y el Central no vende, creen que somos nosotros, pero en realidad el CCL baja porque salimos a comprar bonos en dólares, pero nuestra posición en AL30 es compradora”, les explican.

De hecho, una sola vez vendieron bonos en dólares y fue en octubre pasado, para poder entrar en la licitación de los bonos dollar linked que lanzó el Ministerio de Economía.

Incluso, el Banco Central terminó las últimas semanas de noviembre con una posición compradora en AL 30, ya que estuvo comprando ese bono en dólares mucho más de lo que vendió. Pero como en octubre vendieron mucho más de lo que compraron, todavía tienen una posición negativa, pero que se va achicando cada día más.

Del martes pasado a ayer el volumen operado en AL30 bajó a más de la mitad: el martes de la semana pasada se operaron u$s 18 millones de AL30 MEP y u$s 16 millones de AL30 liqui.

El viernes pasado se operaron u$s 13 millones de AL30 MEP y u$s 10,5 millones de AL30 liqui, mientras anteayer apenas se operaron u$s 6,5 millones MEP de AL30 y u$s 8 millones contra cable. Al estabilizarse los precios, hay menos especulación con una suba del ccl porque saben que no lo van a dejar subir.

“No hay volumen”, es el comentario en la City, al punto que la mesa del BCRA hoy está mucho más concentrada en comprar AL30 que en vender, de modo de mantener la paridad del bono alto.

Por lo tanto, en un día tranquilo con sólo u$s 5 millones que intervenga comprando bonos en dólares ya logra domar la cotización del CCL, mientras en un día agitado debe comprar por el doble.

Hoy se ve al Central en una posición más compradora que vendedora, con la ayuda del FGS que también compra. Ante la conducción del ministro Martín Guzmán como una suerte de interventor del BCRA, se los ve al FGS y al Central en posición compradora más que vendedora.