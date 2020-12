Maduro dejará la presidencia de Venezuela si la oposición gana comicios legislativos

Los venezolanos están convocados a renovar en las urnas el próximo domingo la Asamblea Nacional (Parlamento), en manos opositoras desde los comicios hace cinco años, Nicolás Maduro aseguró que si en estas elecciones parlamentarias gana la oposición, él dejará la presidencia de Venezuela.

"Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí", anunció Maduro ayer en Caracas.

Juan Guaidó preside el Parlamento

"Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino", expresó y confirmó que acepta "el reto" de la oposición, que considera los comicios "un plebiscito".

Facciones opositoras sostienen que habrá fraude en los comicios y por eso no concurrirán a votar, mientras que el gobierno invitó a los embajadores extranjeros a concurrir a los colegios electorales para verificar la transparencia del voto.

En un encuentro con representantes de los partidos y movimientos sociales chavistas que fue televisado por la cadena pública venezolana, Maduro exhortó a los venezolanos a acudir a las urnas este domingo al decir que si no lo hacen, serán otros quienes decidan por ellos. "Sé que el pueblo va a salir a votar y tendremos un gran triunfo de la revolución bolivariana", alentó a sus seguidores.