Río Negro llega a un acuerdo con los bonistas y reestructura u$s 300 millones

Tras varios meses de negociación y casi cinco meses en default, Río Negro logró llegar a un acuerdo en la renegociación de la deuda con los bonistas con las últimas modificaciones a su propuesta de reestructuración de sus bonos en dólares por u$s 300 millones.

Así lo anunció el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la provincia patagónica , que anunció su apoyo a la solicitud de consentimiento emitida por gobernación para realizar enmiendas a los bonos de tasa anual de 7,75% con vencimiento en 2025.

"Las enmiendas son el resultado de negociaciones de buena fe llevadas a cabo entre la provincia y sus bonistas y están en sintonía con los principios básicos para la reestructuración de deuda provincial argentina publicados por la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas", señaló.

El Grupo Ad Hoc, compuesto por inversores institucionales liderados por VR Advisory Services Ltd, cuenta en su conjunto con más del 50% de los bonos rionegrinos.

Y agregaron: "Las enmiendas proveen de suficiente alivio financiero a través de menores cupones y extensión de amortizaciones para que la Provincia pueda superar los desafíos causados por la pandemia coronavirus."

Se trata de unos títulos emitidos en diciembre de 2017, que vencen el 7 de diciembre de 2025 y tienen un stock de u$s 300 millones. Río Negro se encontraba en default desde principios de julio, luego de no abonar un pago de u$s 10,5 millones dentro del mes de gracia posterior al vencimiento semestral.

De esta manera, Río Negro se suma a Mendoza, la Ciudad de Córdoba y Neuquén al grupo de jurisdicciones subsoberanas que lograron restructurar su deuda externa.