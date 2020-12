Deuda: Economía sale al mercado local en busca de cubrir un vencimiento de más de $ 100.000 millones

El Ministerio de Economía acudirá este miércoles al mercado doméstico de deuda con la licitación de cuatro títulos públicos en busca de cubrir vencimientos por más de $ 100.000 millones que operan este viernes y constituyen el primer gran desafío de un mes exigente en materia de obligaciones de pago.

Se trata de un vencimiento de $ 101.500 millones de Letras ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una cifra que originalmente rondaba los $ 188.055 millones antes del canje de la semana pasada con el que postergó más del 40% de los pagos del mes.

En la licitación de este miércoles, que se desarrollará entre las 10 y las 15, constará de la subasta de tres letras y un bono ajustado por CER (Boncer).

La letra más corta , originalmente emitida el 5 de noviembre, vence el 31 de marzo de 2021 y está atada a la tasa variable que difunde el Banco Central (BCRA) más un margen de 3,2%. Tendrá un precio mínimo de reapertura de $ 1025,67 por cada $ 1000 nominales . La tasa variable será un promedio simple de la tasa de pases publicada por la autoridad monetaria de los cinco días hábiles previos a la emisión y a los cinco días hábiles previos al vencimiento. Tendrá un tope de emisión de $ 25.000 millones.

Otra letra, emitida inicialmente el 30 de noviembre, será la ajustada por CER (Lecer), vencerá el 21 de mayo de 2021 y tendrá un precio mínimo de colocación de $ 1005,17 por cada $ 1000 nominales . Tendrá un tope de emisión de $ 30.000 millones.

La otra letra también es una Lecer , que se emitirá por primera vez. Expirará el 13 de septiembre de 2021 y tendrá un precio mínimo de colocación de $ 994,22 por cada $ 1000 nominales . Tendrá un tope de emisión de $ 35.000 millones.

El Boncer, en tanto, fue emitido originalmente el 20 de mayo y tiene vencimiento el 20 de septiembre de 2022. Tendrá un precio mínimo de reapertura de $ 1123,57 por cada $ 1000. Tendrá un tope de emisión de $ 5000 millones.

La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, para los que habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto nominal a suscribir y el precio. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto nominal de $ 3.000.000, y debe consignarse únicamente el monto a suscribir.

Diciembre aparece, en materia de vencimientos con privados, como el gran escollo de los próximos meses con obligaciones por más de $ 250.000 millones. En enero vencen casi $ 160.000 millones; en febrero, casi $ 260.000 millones; en marzo, apenas $ 14.000 millones; en abril, $ 285.000 millones; en mayo, casi $ 20.000 millones, y en junio $ 21.400 millones.

No obstante, en la primera mitad del año que viene las mayores exigencias son vencimientos de letras intransferibles del Banco Central (u$s 7504 millones en enero y u$s 2121 millones en marzo) y los u$s 2400 millones que corresponden al pago del Club de París que debe hacerse en mayo.

En tanto, con multilaterales y bilaterales expiran u$s 2000 millones en el primer semestre de 2021 y deben devolverse adelantos transitorios al Central por $ 540.000 millones, siempre según las cifras de la OPC.