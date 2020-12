Alberto define qué hacer con la reforma de la Procuración

En apenas 5 horas, Alberto Fernández cumplió dos sueños diplomáticos de siglas compartidas: habló con su némesis regional, el brasilero Jair Bolsonaro y más tarde con electo norteamericano Joe Biden. La C de Cristina Fernández de Kirchner viene después de la B por lo que aún hay una llamada pendiente entre el Presidente y su Vicepresidenta.

Bastante se especuló con un reencuentro entre ambos para la semana pasada y, de una forma no querida, se cumplió: el fallecimiento de Diego Armando Maradona logró unirlos en la misma Casa Rosada, en la tercera visita de la ex mandataria al palacio del poder político desde diciembre de 2019. Con el caos que de la calle se trasladó al interior de Balcarce 50, el momento pasó tan desapercibido en las crónicas políticas como el diálogo en sí.

La relación entre ambos, con una tirantez que ninguno se encarga ya de disimular, dejó de medirse en palabras sino más bien en gestos. El más importante que están esperando en el Senado, por parte de la Rosada, es el temario para las sesiones extraordinarias que rubricará Fernández.

No es por el ya previsto proyecto de legalización del aborto, cuyo anuncio sorprendió a la misma Fernández de Kirchner, tal como ya contó este diario. Hay otra propuesta que divide las aguas desde hace meses entre ambos compañeros de fórmula: la reforma de la Procuración General.

Las diferencias son archiconocidas: mientras el Jefe de Estado se sentó con Daniel Rafecas a 7 días de asumir para presentarlo como su candidato, al enviar un pliego demorado primero por la pandemia y luego por el kirchnerismo. Sucede que si bien cerca de la Vicepresidenta esquivan admitir que el juez federal no es santo de su devoción, le achacan que él mismo declaró que no pretendía ser entronizado por el Senado bajo un nuevo sistema de elección del procurador. Eso es justo lo que pretende hacer la ex mandataria.

"Con la 'Grieta' y una política tan dividida, no es posible aprobar un postulante con los dos tercios de la Cámara. (Mauricio) Macri tampoco pudo nombrar uno en 4 años", argumentan en la presidencia del Senado, en referencia al interino Eduardo Casal.El cristinismo celebró como anillo al dedo la iniciativa del senador rionegrino Alberto Weretilneck que propone reducir los votos necesarios para nombrar y remover al jefe de los fiscales.

En la Rosada sigue haciendo ruido el autor del proyecto, porque ven entre sombras a la Vice, pero hay que recordar un antecedente de Wereltineck con la Procuración que tal vez lo motive: fue Casal quien le impidió aspirar a otra reelección en 2019. Recién hace una semana atrás, el Presidente avaló la modificación del método de elección.

La reforma fue aprobada el viernes pasado y ahora debe ir a la cámara de Diputados. Si Fernández la incluye en el temario de las extraordinarias sería un gesto de distensión hacia Cristina Kirchner. En el Senado, dicen, por ahora no recibieron el listado. Del otro lado de Pasos Perdidos, cerca de Sergio Massa enumeran 9 proyectos, desde la interrupción voluntaria de embarazo, pasando por el Consenso Fiscal y una ley de promoción de la construcción, hasta una norma de instrumentos financieros en pesos. No está la reforma de la Procuración.