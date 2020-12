El Gobierno busca renovar deuda por $ 250.000 millones en diciembre

El Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de licitaciones de títulos públicos de diciembre, mes en el que expiran más de $ 250.000 millones y que aparece en el horizonte como uno de los más exigentes de los próximos meses.

La cartera que conduce Martín Guzmán organizará cuatro licitaciones, a partir de las cuales espera despejar la totalidad de los vencimientos y obtener un financiamiento neto adicional de un 10%. Sobre ese porcentaje, todo excedente se destinará a devolver anticipadamente adelantos transitorios al Banco Central (BCRA).

En principio, para diciembre vencían $ 444.140 millones entre amortización e intereses de letras y bonos, pero con el canje de títulos de la semana pasada se postergaron obligaciones por $ 193.917 millones, que dejó el stock total en $ 250.220 millones. De esta manera, el financimiento neto que se propone el Gobierno es de $ 25.022 millones, con lo que deja el objetivo de las subastas en $ 275.242 millones.

La primera licitación será el miércoles 2 de diciembre y la liquidación, el viernes 4.

La segunda será el martes 15 de diciembre y la liquidación, el viernes 18. En esta ronda, Economía licitará títulos en dólares para darle salida a bonistas no residentes.

La tercera tendrá lugar el viernes 18 de diciembre y la liquidación, el martes 22.

La cuarta se llevará a cabo el lunes 28 de diciembre y la liquidación, el miércoles 30.

Puntualmente, el primer vencimiento importante tendrá este lugar este viernes, dado que expiran cerca de $ 101.500 millones de Letras ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), una cifra que originalmente rondaba los $ 188.055 millones antes del canje.

Otro de los vencimientos fuertemente reducidos fueron los de las Letras ajustadas por Badlar (Lebad) del 22 de diciembre, dado que expiraban $ 63.141 millones entre capital e intereses y con la subasta del jueves pasado disminuyó casi $ 50.000 millones y quedaron apenas por encima de $ 13.000 millones.

En tanto, el Bonar 2020 (AD20) que vencía el 23 fue canjeado casi en su totalidad: en el calendario previo al canje figuraba un vencimiento entre principal y renta por $ 38.340 millones y se postergaron $ 37.673 millones, con lo que el remanente quedó en dimensiones marginales.

El otro título que Economía ofreció integrar la semana pasada era la Letra a Descuento (Ledes) que vencía el 30 de diciembre y constituía el otro gran escollo, con un vencimiento por $ 145.068 millones que fue reducido en $ 19.763 millones, con lo que queda en $ 125.305 millones.

También expiran casi $ 52.000 millones en concepto de adelantos transitorios y u$s 234 millones entre capital e intereses con organismos multilaterales.

Diciembre aparece, en materia de vencimientos con privados, como el gran escollo de los próximos meses: en enero vencen casi $ 160.000 millones; en febrero, casi $ 260.000 millones; en marzo, apenas $ 14.000 millones; en abril, $ 285.000 millones; en mayo, casi $ 20.000 millones, y en junio $ 21.400 millones.

No obstante, en la primera mitad del año que viene las mayores exigencias son vencimientos de letras intransferibles del Banco Central (u$s 7504 millones en enero y u$s 2121 millones en marzo) y los u$s 2400 millones que corresponden al pago del Club de París que debe hacerse en mayo.

En tanto, con multilaterales y bilaterales expiran u$s 2000 millones en el primer semestre de 2021 y deben devolverse adelantos transitorios al Central por $ 540.000 millones, siempre según las cifras de la OPC.