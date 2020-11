Internacionales Domingo 29 de Noviembre de 2020

¿Trump se rinde? Admite lo difícil de apelar resultados ante la Corte Suprema

Admitió que se le complicó seguir impulsando sus denuncias de fraude electoral. Los abogados "me dicen que no tengo caso. Como presidente de Estados Unidos me dicen que no tengo caso. ¿Qué clase de sistema judicial es éste?", cuestionó.