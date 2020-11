Financial Times: Argentina frena las esperanzas de un rápido acuerdo con el FMI

El ministro de Economía de Argentina restó importancia a las perspectivas de un pronto acuerdo con el FMI para devolver un controvertido préstamo de u$s 44.000 millones, mientras el gobierno de izquierdas que asumió hace un año, intenta construir un consenso interno sobre cómo poner fin a su crisis económica.

Después de reestructurar con éxito u$s 65.000 millones de deuda externa con acreedores privados en agosto, la atención del gobierno se ha centrado en las conversaciones con el FMI, que comenzaron este mes. Los mercados esperan que esto conduzca a un nuevo programa que pueda ayudar a revertir una crisis de confianza que ha avivado los temores de una inminente devaluación del peso.

"Estamos bien. Tenemos los instrumentos para mantener [la estabilidad del tipo de cambio]", insistió Martín Guzmán, ministro de Economía, en una entrevista con el Financial Times. Argumentó que no había necesidad de que Argentina buscara más ayuda de China, después de que el banco central renovara en agosto un acuerdo de canje de moneda con el país asiático por u$s 19.000 millones por otros tres años, para reforzar reservas de divisas, alarmantemente bajas.

"El aspecto más importante es hacer bien [el nuevo programa]. Queremos avanzar a un ritmo sólido pero necesitamos un entendimiento común y legitimidad. No vamos a precipitarnos", añadió el economista de 38 años.

Un acuerdo para marzo o abril "sería ciertamente aceptable", dijo. "Eso no significa que no llegue antes de eso, pero no hay garantías".

Las negociaciones con el FMI llegan cuando Argentina busca una salida a una recesión de tres años. Esta recesión comenzó después de una crisis monetaria en 2018 que llevó al fondo a acudir al rescate con un programa récord de u$s 57.000 millones, convirtiendo a Argentina en el mayor deudor de la institución, por lejos. La recesión se vio agravada por la crisis del coronavirus, que llevó al gobierno del presidente Alberto Fernández a implementar una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo.