Por el súper cepo, solo 1,1 millones de personas compraron dólar ahorro en octubre

El alcance del último endurecimiento del cepo cambiario quedó reflejado este viernes con la publicación del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). Allí pudo verse que durante el mes de octubre –el primero de plena vigencia de las restricciones que limitaron aún más el universo de personas habilitadas para comprar el cupo de dólar ahorro–, la cantidad de personas que compraron divisas en el mercado de cambios se desplomó a 1,1 millones, un 67% menos que los 3,4 millones de individuos que compraron billetes en septiembre y un 72,5% menos que los casi 4 millones que hicieron lo propio en agosto.

Según reveló el trabajo, las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 209 millones en octubre y registraron ventas por u$s 10 millones. De esta manera, el saldo de u$s 199 millones representó una disminución de 68% respecto a las compras netas registradas el mes anterior. Las compras netas, en tanto, ascendieron a u$s 339 millones, de los cuales u$s 102 millones correspondieron a gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior. Asimismo, se realizaron transferencias de fondos desde cuentas propias hacia el exterior por u$s 35 millones.

Además, el informe exhibió que durante el décimo mes del año las “Personas humanas” adquirieron un promedio per cápita de u$s 190, mientras que las ventas fueron realizadas por unas 53.000 personas, a un promedio per cápita de u$s 195. En el mes anterior, las compras y ventas per cápita habían sido por u$s 192 y por u$s 143 respectivamente.

La abrupta caída en las compras de divisas había sido anticipada por la recaudación tributaria del mes de octubre, que reflejó ingresos por $ 8527 millones correspondientes al impuesto PAIS, un 59% menor que los $ 20.858 millones que dicho tributo aportó al fisco en el mes anterior.

Esta situación, recordó el BCRA, se puede explicar por los cambios normativos introducidos a mediados de septiembre, a través de la Comunicación “A” 7105 y la Comunicación “A” 7106. La primera de ellas incluyó el control y monitoreo respecto de la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cajas de ahorro en moneda extranjera, y límites al acceso de cotitulares a la compra de dólares para formación de activos externos. La segunda estableció que los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito se tienen en cuenta en el cupo mensual de u$s 200 por persona y determinó que los beneficiarios de subsidios y programas sociales del Estado no podrían acceder al mercado de cambios.

La demanda de billetes durante octubre, en cambio, se canalizó a través del dólar blue y las cotizaciones financieras. Ello provocó que el paralelo trepara a un récord de $ 195 el pasado 23 de octubre, y que el dólar MEP y el contado con liquidación anotaran máximos respectivos de $ 163,09 y $ 181,06 el día anterior. Pero desde entonces, intervenciones oficiales lograron contener esa suba.

Respecto a las compras de divisas en el MULC, fuentes oficiales celebraron que la necesidad de intervención del BCRA en el mercado oficial es significativamente menor mes a mes, mostrando que están funcionando los filtros para evitar distorsiones en el mercado de cambio. Al respecto precisaron que en los primeros 17 días hábiles de noviembre la autoridad monetaria vendió u$s 280 millones, cuando en el mismo período del mes anterior había realizado ventas por u$s 873 millones. En ese mismo lapso las ventas habían ascendido a u$s 1264 millones en septiembre, a u$s 1052 millones en agosto, y a u$s 443 millones en julio. En el mismo período de días hábiles de noviembre, la liquidación de las cerealeras fue u$s 110 millones superior al del mismo período de octubre, agregaron.

Otros puntos salientes del Informe Cambiario

Del trabajo dado a conocer este viernes por el BCRA se destaca también que “los clientes de las entidades, y éstas últimas, compraron en el mercado de cambios u$s 1072 millones y u$s 7 millones respectivamente, totalizando u$s 1079 millones, que fueron vendidos por el BCRA. Adicionalmente, la autoridad monetaria efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por u$s 193 millones.

El informe cambiario también exhibió que el sector real fue comprador neto de moneda extranjera por u$s 388 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas históricas, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por u$s 1320 millones, con una reducción de 15% respecto a los registrados en el mismo período de 2019. “Este nivel de ingresos estuvo por debajo de las estimaciones de exportaciones netas de bienes para el mes, lo que implicaría que continuaron las cancelaciones de deuda comercial observadas durante gran parte del año”, argumentó el BCRA. Y sumó. “El nivel de endeudamiento con el exterior del sector por financiamiento a exportaciones continúa en niveles mínimos”.

El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, en cambio, fue comprador neto en el mercado de cambios, con un total de u$s 1708 millones, lo que significó una disminución de sus compras netas de aproximadamente u$s 460 millones respecto al mes inmediato anterior. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos por bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera.