Reservas en jaque: cayó el oro 13% desde agosto y restó u$s 400 millones al BCRA

La semana pasada, el BCRA presentó su Planilla de Reservas Internacionales y de Liquidez en Moneda Extranjera al 31 de octubre de 2020, lo que permite una mejor visión del estado de las reservas internacionales de la autoridad monetaria.

El total de reservas netas son de u$s 5802 millones, de los cuales, u$s 3700 millones corresponden a la tenencias en oro.

Recientemente, un nuevo problema surgió para el BCRA: el oro dejó de subir como lo hizo en gran parte de 2020, y comenzó a bajar, acumulando desde el pico una baja del 13% y erosionando las reservas netas.

Un informe de los analistas de Grupo SBS sobre el estado de las reservas del BCRA a partir de esos datos oficiales concluye que al cierre de octubre eran u$s 5802 millones las reservas netas (restándoles encajes, swaps y repos).

Se componen por u$s 3700 millones de oro, u$s 1600 millones en Derechos Especiales Giro (DEG), u$s 378 millones de la posición de reserva del FMI y apenas u$s 60 millones de otros activos.

Respecto del cambio de tendencia del oro, un informe de Criteria desagregó las reservas netas y observó que, mientras a comienzos de año el oro era u$s 3028 millones, pasaron a u$s 3694 millones gracias a la suba del metal precioso.

Pero el pico de la tenencia en oro fue en agosto, cuando la tenencia del BCRA alcanzó los u$s 4086 millones: desde entonces, la pérdida de reservas fue de u$s 392 millones.

Desde el 6 de agosto, el oro acumula una caida de 12,3%. El saldo en el año sigue siendo positivo ya que el avance desde comienzo de 2020 es de suba de 19%, un factor fundamental para que las reservas crezcan.

Sin embargo, la pausa actual en el metal precioso llega en un muy mal momento de las reservas y de la estabilidad cambiaria y financiera del país.

Fernando Marull, economista y director de FMyA advirtió que la caida del oro le quitó u$s 400 millones de reservas netas al BCRA.

“El precio del oro hoy baja de nuevo, tocando su menor valor en cuatro meses. Así las tenencias de oro del BCRA hoy son cerca de u$s 3640 millones y bajan u$s 400 millones en cuatro meses Hasta fin de octubre, el BCRA todavía no había vendido una onza”, señalo Marull.

Para poder cubrirse de la volatilidad del oro y salvaguardar las reservas, Marull propone cubrir la posición con derivados.

“Creo que para proteger la posición de reservas ante los riesgos de ver mayores caídas en el oro, el BCRA debería llevar a cabo estrategias fianancieras ya sea vender a futuros o comprar opciones puts y asi cubrirse ante una baja del metal precioso”, explicó Marull.

Adrian Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS agregó que la caída del precio del oro agrega un factor adicional de presión sobre las reservas netas, pero creo que no hay que perder de vista que este año el oro subió muchísimo y eso fue un gran alivio para el BCRA.

“A fin del año pasado la posición de oro del BCRA estaba valuada en u$s 2684 millones y ahora se ubica en torno a los u$s 3600 millones, por lo que la evolución sigue siendo muy favorable incluso después de las fuertes bajas que vimos en los últimos días. Más allá de esto, las principales presiones sobre las reservas están vinculadas a la política cambiaria y ahí es donde tiene que enfocarse el equipo económico”, dijo Yarde Buller.

En un contexto normal, el oro no tendría tanto protagonismo para las reservas argentinas, sin embargo, en este contexto de debilidad, la dinámica del metal precioso toma una importancia mayor.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital remarcó que en condiciones financieras más holgadas para Argentina, los movimientos del oro no tendrían gran importancia para las arcas del Central. Sin embargo, el hecho de que el metal precioso esté registrando el año con mayor volatilidad desde 2013 no pasa inadvertido en el contexto actual de deterioro de reservas.

“En lo que va de 2020, las reservas brutas se hundieron u$s 6000 millones (stock de u$s 38.900 millones) y las netas, u$s 5900 millones (stock inferior a u$s 4000 millones). Esta erosión en la calidad de los activos más valiosos del BCRA incrementó la participación del stock de oro como factor explicativo. Tomando la medición bruta, las inversiones en el commodity pasaron de representar el 4,5% en agosto de 2019 a ser el 9,6% de las reservas. Pero en el caso de las reservas netas, la dependencia del oro se hizo aún mayor. En los últimos 14 meses, el peso áureo trepó desde 16% hasta 74%”, sostuvo Persichini.

Debilidad del balance cambiario

Pese a la calma reciente del tipo de cambio, la brecha cambiaria se mantiene en torno al 80% y las reservas brutas se ubican debajo de u$s 39.000 millones. La dolarización de portafolios se mantiene y la falta de divisas se acentúa.

Martin Polo, estratega en Jefe de Cohen advirtió que las reservas internacionales siguen cayendo y el BCRA no logra revertir el resultado del mercado cambiario en el que la demanda sigue superando la oferta.

A la vez, el especialista advirtió que, en este contexto de pérdida de reservas internacionales y mercado cambiario deficitario, el tipo de cambio oficial sigue bajo presión y las expectativas de un ajuste del tipo de cambio siguen muy firmes.

“Si bien hay un mejor entorno global, la mala performance que vienen teniendo las reservas así como el menor poder de fuego que tiene el BCRA por las intervenciones de los últimos seis meses, es el principal riesgo que enfrenta la economía. Si el gobierno no logra revertir las expectativas, el riesgo de un ajuste del tipo de cambio aumenta en un contexto en el que la inflación ya subió un nuevo escalón”, explicó Martin Polo, estrategia en Jefe de Cohen.