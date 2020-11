Del “Che” Guevara a Maradona: la ideología del fútbol

Por estos días de pandemia una inmensa ola discursiva invade al planeta, resultando el fútbol una manifestación popular muy proclive a los debates. Ha llegado el punto que tras la suspensión de los torneos a causa del Covid-19, ya no podemos discutir si el gol estuvo bien o mal anulado, si el árbitro se equivocó al no expulsar a un jugador, si el DT falló en los cambios. Desde hace años sobrevuela el interrogante: ¿Tiene ideología el fútbol?

En un intento por desentrañar esta incógnita habremos de hurgar en personajes de las ciencias, la política y el fútbol que han dejado sus huellas en la historia. ¿A qué llamamos ideología? Para ello partimos del significado más vulgar: “disciplina filosófica que estudia las ideas”.

Para el profesor lingüista nacido en los Países Bajos en 1943, Teun A. Van Dijk, (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España) una ideología es “el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo social, una representación mental almacenada en la memoria, que puede ser usada para actividades como la interpretación de acontecimientos y acciones, la comprensión de un discurso, o la producción de (inter)acciones”. Según Van Dijk, las ideologías son “sistemas de creencias” y sus diferentes tipos son definidos según el grupo que las profesa, por ejemplo: partidos políticos, profesiones, iglesias, movimientos sociales.

El jurista Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881, es autor de la Teoría Pura del Derecho, al que define como un ordenamiento o sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Según Kelsen el derecho pertenece a las ciencias del espíritu, con un “deber ser” (obediencia de las leyes) que es un fenómeno independiente de otras ciencias y emancipado de la ideología.

Hecha esta aproximación al tema, en lo que sigue daremos la visión de algunos protagonistas de la trama política y social que fueron seducidos -aún sin reconocerlo- por el mandato imperial del fútbol.

Ernesto “Che” Guevara: “Hasta la victoria siempre”

Este domingo, en Santa Clara (Cuba), se conmemoró el 92° aniversario de su nacimiento en Rosario, de quien fuera uno de los líderes de la llamada “Revolución cubana” y comandante del Ejército Rebelde. Fanático de Rosario Central, la crónica futbolera cuenta que en 1952 había llegado a Colombia en motocicleta, junto a su amigo Alberto Granado. Necesitados de dinero para seguir viaje rumbo a Bogotá, hicieron una parada en el pueblo Leticia. Allí, ambos viajeros conocieron el Independiente Sporting Club, y en poco tiempo se convirtieron en entrenadores y jugadores a la vez, cobrando un sueldo, aprovechándose de la fama de otro argentino, Alfredo Di Stefano (“La saeta rubia”), quien por entonces brillaba en Millonarios.

Ese humilde equipo hizo historia disputando la final del torneo que perdió en definición por penales. “Atajé un penal que va a quedar en la historia de Leticia”, contó Guevara en una carta dirigida a su madre. Siguiendo su periplo, en 1955 Guevara conoció en México a los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes organizaban una expedición de regreso a Cuba para combatir al régimen de Fulgencio Batista. El “Che” se unió al grupo como médico y luego comandó una de las columnas que participaron en la decisiva batalla de Santa Clara (1958).

"Nunca estuve peleado con sus ideas, es un orgullo, nunca estuve en contra, hubo situaciones en las que no fue cómodo ser hermano del Che. No era un hermano mayor, sino un amigo", confesó Juan Martín Guevara, uno de sus hermanos menores.

Esa figura emblemática inspiró a Mónica María Nielsen a presidir el club fundado en su homenaje en 2006, quien en una entrevista con la revista El Gráfico declaró que se enorgullecía de “entrar en los barrios donde no cualquiera camina”, inculcando la solidaridad entre los más jóvenes y ayudándolos a escapar de las drogas y el alcohol.

“La camiseta no se mancha. Nuestro único “sponsor” es el Che”, sostuvo Nielsen, aclarando que el “Club Social, Atlético y Deportivo Ernesto Che Guevara”, con sede en Jesús María (Córdoba), tiene como lema la célebre frase “hasta la victoria siempre”. La entidad cuyo color de camiseta es el rojo, no negociaba los pases de los futbolistas: “Pueden ir donde quieran, jamás vamos a ponerle precio a un chico porque no son mercancías”.

Y luego apuntó Nielsen: “Los clubes son unos espacios de pertenencia que se destruyeron en los 90, y nosotros luchamos para recuperarlos. Tenemos socios, pero no para que paguen, sino para que se involucren en el proyecto. Para nosotros, el deporte es algo a lo que todos debemos tener derecho, como la salud o la educación”.

El 21 junio de 2019, en una carta dirigida a la Liga Regional Colón, el club cordobés comunicó su decisión de retirarse de la competencia anual, a causa de “no poder enfrentar los gastos que significa la competición con las divisiones que participan”. “Hoy el Club Che Guevara para la pelota y es para volver y ser mejores, mejores como dirigentes y fortalecidos con el pensamiento de nuestro mentor” se concluye en la carta. Finalmente, el club dejó a disposición de sus futbolistas los pases para que continúen su carrera en otra entidad.

Karl Marx aseguraba que las ideologías no tienen gran importancia

El “Che” Guevara desde principios de la década de los 60, fue un asiduo lector de los primeros “Manuscritos económicos y filosóficos” de Karl Marx (1844), aunque mantuvo una mirada más humanista y crítica del planteo teórico del comunismo, proponiendo un “gran debate”.

Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trier (Prusia) y falleció en Londres el 17 de marzo de 1883, antes de cumplir 65 años. Fue periodista, casero y perezoso, que difícilmente hubiese podido vivir de sus ingresos de no haber conocido a Friedrich Engels, su amigo y coautor de su principal obra “El Capital”, quien también fuera su financista hasta el día de su muerte.

Desde su exilio londinense (1849), Marx envió como propios casi 500 artículos al New York Daily Tribune de EE.UU., de los cuales casi la mitad habían sido escritos por Engels. En 1848 juntos editaron en Londres un folleto político en idioma alemán, (23 págs.) titulado “Manifiesto Comunista”. En 1867, se publicó el primer tomo de “El Capital”, (casi 1000 páginas), editado en alemán. Ese fue un verdadero logro para Marx, que era presionado por Engels por su lentitud en terminar la obra. Durante su vida, Marx padeció serios problemas de salud y familiares, debiendo superar momentos de asfixia financiera y las ofensas de sus oponentes. Todo ello no lo inhibió de subestimar la complejidad de la economía y de las ideologías.

No obstante, el pensamiento de Marx influyó a través de los tiempos por su “ideología” pese a que él mismo vaticinaba que las ideologías no tendrían ningún efecto a futuro, sino que lo único que importaban eran las “relaciones de producción” y las “condiciones económicas dominantes”. Si bien fue contemporáneo con los inicios del fútbol en Inglaterra, cuando en 1863 la Football Association (FA) dictó el primer reglamento del juego, Marx nunca se manifestó en torno al fútbol. Sin embargo, años después sus divulgadores asociaron el concepto de “mercancía” (objeto o cosa que por sus propiedades satisface una necesidad humana, con un doble carácter: valor de uso y valor de cambio), con los jugadores de fútbol. Y de ese modo, por obra del “materialismo histórico” tomado como nave insignia por los impulsores de la corriente marxista, un futbolista pasó a ser considerado para el club lo mismo que una mercancía para su dueño.

Maradona: “Me gustaría que en las escuelas, a los pibes de 15 ó 16 años les cuenten la historia del Che”

Diego Armando Maradona, ícono del capitán y uno de los héroes de la Selección Argentina campeona y subcampeona del mundo (México 1986 e Italia 1990), también simpatiza con las ideas del “Che” Guevara.

En 2017, al cumplirse 50 años de su muerte, el Diez expresó por Twitter: “Me gustaría que en las escuelas, a los pibes de 15 ó 16 años les cuenten su historia. Y que ellos saquen sus propias conclusiones. Pero lo tienen escondido, porque le tienen miedo. Porque los que vinieron después nos dieron mierda, en lugar de comida, y villas, en lugar de casas”.

Semanas atrás, el ex DT de la Selección Argentina (Sudáfrica 2010) se manifestó “totalmente de acuerdo con el impuesto a la riqueza”, en alusión a un proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de la Nación. En comunicación con el programa “Esto recién empieza”, de C5N, dijo: "Es difícil hablar de los ricos en este país. Hay ricos y pobres, entonces en qué quedamos si ponen unos y el otro esconde. El que tiene se la guarda y, el que no, pide por la calle".

El periodista y biógrafo de Maradona, Ernesto Cherquis Bialo hace años hilvanó esta frase: “Hay muchos Maradonas, eso lo convierte en un dios sin ateos. Diego es un dios a amar, no para evaluar sino para admirar. Es un dios que jugó al fútbol”. Y agregó: “Fue un pater familias desde los 15 años, haciéndose cargo de sus hermanos, de sus sobrinos, de su madre. La imagen que tiene Diego del laburante, la conquista y las luchas sociales es la de su padre, la de la promiscuidad proletaria; eso es lo que reivindica en el discurso”.

Presidente Alberto Fernández: “Uno no entiende nada de lo que están haciendo con el fútbol"

Es por todos conocido que el presidente Fernández es hincha del Argentinos Juniors. Días pasados tras una charla con el DT de River Plate, Marcelo Gallardo sobre la posibilidad del retorno a los entrenamientos, declaró en TyC Sports en tono crítico: "El Estado no tiene nada que ver con la organización del fútbol, no se mete, pero como hincha sé que es muy importante para millones de argentinos. Y lo que veo es que no está funcionando bien. No le echo la culpa a nadie, pero algo está mal. Si somos exportadores de jugadores, debemos proteger las divisiones inferiores. Me da la impresión de que el fútbol argentino vive como la coyuntura argentina, viendo “cómo paso el día de hoy”. Todo tiene una cuota de improvisación. Un día suben la cantidad de equipos, en otro suprimen los descensos. Habían creado la Superliga, ahora no existe más. Uno no entiende nada de lo que están haciendo con el fútbol".

Y luego agregó: "El otro día le dije a Cristina (Kirchner) que esta pandemia no estaba en la letra chica de nuestra fórmula presidencial. Ésta es una oportunidad de cambiar y revisar todo, de empezar de cero, incluido el fútbol, que también lo necesita".

El presidente aprovechó para elogiar a Maradona: "Él merece el cariño de todos los argentinos por las alegrías que nos dio. En el Mundial 1986 era un gladiador que luchaba contra todos. Como hincha de Argentinos es el mayor orgullo que tenemos. De hecho así se llama el estadio”.

Luego del claro mensaje del presidente Fernández, ha traslucido la idea de formar “una mesa del diálogo”, con intervención de las autoridades nacionales, con la intención declarada de poner fin a las recurrentes “idas y vueltas” de quienes tienen la responsabilidad de organizar el fútbol argentino, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Para lograr buenos resultados en la organización, se necesita de la eficacia del conjunto: jugadores, entrenadores, árbitros, clubes, dirigentes, incluyendo a las ligas del interior y el fútbol aficionado, como expresión del federalismo.

Para lograr un circuito virtuoso -o al menos no tan tortuoso como el actual- los actores principales deberían despojarse de sus propias “ideologías”, teniendo presente que la idea base del fútbol es competir en un campo de juego. Antes y después, cada uno debe ser responsable de “hacer y organizar” en niveles de exigencia acordes con el siglo XXI, hasta lograr una organización previsible, eficiente, redituable, confiable y transparente, evitando excesos de personalismos y decisiones arbitrarias que dividen los territorios y crean una mayor incertidumbre.

A esta altura del imaginario debate de ideas, es indispensable detenerse más en los hechos que en las palabras. Y así, podemos concluir que el fútbol contiene o engloba a una sola ideología: las reglas del juego. A partir de este concepto básico, todas las creencias políticas, sociales, económicas y religiosas que deambulan por el mundo, pasan a un segundo plano en cualquier discusión, dado que lo único que las identifica dentro de una cancha es el color de sus camisetas.